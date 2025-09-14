Esfuerzo sin goles en el estreno liguero en Gal

El Real Unión no ha logrado más que un punto en su primer partido en casa de esta temporada. La visita del Tudelano no le ... ha servido para volver a sumar de tres, pero sí que le ha permitido dejar muestras ante su hinchada de lo que va a ser esta campaña en 2ª RFEF.

El Real Unión de Ramsés Gil es un equipo que aprieta, que presiona arriba, que corre, que intenta anticipar y que con el balón trata de ser directo y, cuando no puede, es capaz de construir. Ha generado unas cuantas ocasiones aplicando ese modelo, no demasiadas, pero tres de ellas bastante buenas. Hasta ha mandado un balón al larguero a la salida de un córner gracias a un cabezazo de Telle, pero finalmente, no ha podido concretar ninguna.

Real Unión Tena;Louakima (Mecerreyes, m. 71), Hugo, Molina, Mateo; De la Mata;Unai García, Arruti (Iradi, m. 61), Miguélez (Gaubeka, m. 71), Telle;Laken Torres (Peru Ruiz, m. 45) 0 - 0 Tudelano Ekiza (Yoel, m. 45;Dufur, Monreal, Asier, Balda;Santigosa, Bonilla (Quatrochi, m. 75);Aparicio (Lorenzo, m. 64), Alonso, Albín;Bouguettaya. Árbitro Miguel Gómez Corral que amonestó a los locales Torres (m. 13), Telle (m. 34) y De la Mata (m. 76) y a los visitantes Albín (m. 60), Dufur (m. 82) y Balda (m. 91).

Empate tristón, porque el equipo merecía más. El Tudelano había decidido desde el arranque que se jugara lento y con interrupciones y los locales han sufrido para meter el partido en la velocidad trepidante que deseaban. Lo han conseguido por momentos, pero en general, el juego fue trabado; el ritmo, discontinuo; los parones, permanentes. Las noticias positivas pasan por que el punto de este domingo se ve enriquecido por la victoria en el estreno en Amorebieta y que en 180 minutos de competición los txuribeltz no sólo siguen invictos, sino que su portería sigue inmaculada.

Por otra parte, el Beasain sigue sin conocer la victoria después de perder este domingo por 2-3 en Loinaz ante el Ejea. Ha empezado perdiendo por dos goles, ha empatado en la segunda mitad y ha encajado el tercero en el minuto 62. El Eibar B ha logrado su primer triunfo al ganar al Alfaro por 4-3. Ha marcado Redondo en el minuto 5, García ha empatado a dos en el 74 y en el descuento Modrono ha marcado dos para dar la victoria.