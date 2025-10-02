Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados muestran su apoyo al pueblo palestino durante un partido reciente de Osasuna en El Sadar. EFE

El mundo del fútbol no trata la expulsión de Israel con la excusa del plan de paz de Trump

La FIFA echa balones fuera y deja claro que, en todo caso, la decisión depende de la UEFA al tratarse de un país que compite en Europa

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:17

Comenta

La decisión que tenía previsto adoptar el mundo del fútbol sobre la expulsión de la selección de Israel y de sus equipos de todas las ... competiciones internacionales tendrá que esperar. Se esperaba que este delicado asunto se deliberase en el consejo de la FIFA de este jueves en Zúrich, pero todo se ha frenado por el plan de paz en Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. En todo caso, el máximo organismo del fútbol universal ha echado balones fuera al dejar claro que debe ser la UEFA la encargada de tomar una determinación al respecto al tratarse de un país europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mundo del fútbol no trata la expulsión de Israel con la excusa del plan de paz de Trump

El mundo del fútbol no trata la expulsión de Israel con la excusa del plan de paz de Trump