Louzán da un nuevo giro a la polémica sobre las sedes del Mundial: «Intentaremos que esté Valencia... y Vigo también»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha dejado en manos de la FIFA la decisión de qué ciudades españolas, portuguesas ... y marroquíes son finalmente sedes del Mundial de fútbol de 2030. En sus primeras declaraciones públicas tras las polémica por la supuesta revisión de las puntuaciones de las sedes (según informaciones publicadas por 'El Mundo') por la que finalmente San Sebastián fue seleccionada entre las 11 sedes españolas por delante de Vigo, el presidente de la Federación ha apuntado que «la última decisión» sobre las sedes «la tiene la FIFA» y que, en su opinión, «Valencia debería estar, y vamos a intentar que esté... y Vigo también».

Louzán ha salido al paso de las críticas recibidas en las últimas semanas desde Vigo, principalmente de su alcalde, a raíz del informe elaborado por el Comité Ejecutivo del Mundial que incluyó a Anoeta entre las sedes del Mundial supuestamente en detrimento de Balaídos y que posteriormente fue refrendado por la propia Federación. Las once sedes seleccionadas finalmente y presentadas a la FIFA por la candidatura conjunta fueron el Santiago Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, RCDE Stadium, La Cartuja, San Mamés, Anoeta, La Rosaleda, Gran Canaria, Riazor y La Romareda. «Todavía es realmente incierto (qué sedes serán refrendadas por la FIFA) pero hay once que han hecho un trabajo previo que hay que culminar. Veremos los que van a cumplir y los que no», ha advertido el presidente de la Federación.

«La última palabra la va a tener la FIFA», ha subrayado Louzán durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press. Ante la pregunta de qué opciones hay de que Vigo y Valencia estén entre las sedes, Louzán ha reconocido que las ciudad que tienen «más posibilidades» son las 11 que fueron seleccionadas, y que están «dentro del acuerdo que se estableció entre Marruecos y Portugal, pero creo que Valencia va a tener un estadio de más de 70.000 personas, que será el más moderno que tenga en esa fecha el fútbol español y creo que debería estar. Y vamos a intentar que esté. Y también Vigo».

Louzán deja claro que él no participó en «la decisión»

En todo caso, el presidente de la RFEF ha matizado que él no participó en la «decisión» de las 11 sedes que fueron seleccionadas por puntuación. «Yo no era el responsable de esto, esto se tomó seis meses antes de llegar yo», ha incidido, y ha lamentado las «formas típicas y conocidas» del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que le apunta directamente por la exclusión de la ciudad y por el cambio en las puntuaciones.

Louzán ha calificado de «populista» la posición del regidor olívico, que busca «el rédito electoral». «Creo que no es el camino, creo que se confunde claramente en el camino, porque si verdaderamente quiere que Vigo tenga posibilidades, lo que habrá es que dialogar», ha señalado, y ha añadido: «las personas que estaban (y decidieron las sedes), que yo evidentemente no había elegido para esto, ya no están en la Federación» Según ha recordado, la Comisión del Mundial, formada por tres personas, junto una comisión del Consejo Superior de Deportes, asumió la responsabilidad de gestionar la documentación previa y calificó a las 11 ciudades que, en principio, van a tener más posibilidades», aunque ha advertido de que «la última palabra la va a tener la FIFA», como «en todos los Mundiales. Ahora lo que hemos trasladado es un avance de lo que hemos acordado entre los tres países. No sabemos si alguna de las sedes de Marruecos va a fallar, si alguna de las de España va a fallar también. O alguna incluso de las de Portugal puede fallar», ha indicado, antes de afirmar que «todavía es realmente incierto» lo que va a suceder, porque hay que «culminar» el trabajo previo.

«Canadá (país que albergará el próximo Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y México) tenía tres sedes propuestas y de esas no hay ninguna y casualmente han elegido una cuarta que no estaba entre esas tres. Todavía es realmente incierto», ha sostenido Louzán.

