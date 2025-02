Mikel Gogorza firmó en Donostia su renovación con el Midtjylland hasta 2029

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 18:41 Comenta Compartir

Mikel Gogorza, jugador danés de 18 años con raíces guipuzcoanas, se marchó de Donostia con la eliminación de su equipo, el Midtjylland, a manos de la Real Sociedad (5-2). Sin embargo, no todo fueron malas noticias para la perla cuyo padre es de Errenteria, ya que firmó en el Hotel Costa Vasca de la capital guipuzcoana su renovación con el club de Herning hasta el 31 de diciembre de 2029.

A pesar de tener un valor de mercado de 750.000 euros según Transfermarkt (la última revisión realizada es de diciembre), según ha podido saber este periódico el club danés rechazó una oferta de 10 millones del Oporto por Mikel Gogorza el último día del pasado mercado de invierno.

El Midtjylland, consciente del lazo de Gogorza con Gipuzkoa, aprovechó la ocasión para fotografiarle con la Bahía de la Concha de fondo y realizar el anuncio de la renovación este sábado con todos los detalles cuidados.

Vi har en forlængelse med hjem fra Baskerlandet ✍️ pic.twitter.com/1YQEMPtLSJ — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) February 22, 2025

«He tenido un desarrollo increíblemente bueno y siento que este es el mejor lugar en el que puedo estar ahora mismo. Me alegro de que hayamos firmado para que pueda poner toda la atención en jugar a fútbol», ha declarado en la web del club danés. «Debuté hace un año y desde entonces siento que solo he mejorado. Tengo muchas oportunidades y el equipo técnico me demuestra confianza en que también puedo jugar los partidos importantes».

La historia de Gogorza, como se puede intuir por su apellido, está estrechamente ligada a Gipuzkoa. A principios de los 70, los abuelos de Mikel se mudaron de Errenteria a Baiona, donde nació su padre Aritz. Éste conoció a Maria y en 1998 se marcharon juntos a Dinamarca. Se casaron y tuvieron sus dos primeros hijos, Gaizka y Txomin. En 2006 nació Mikel Johan Gogorza Krüger, tercero de los hermanos, en la ciudad danesa de Nærum.