Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El equipo de Cabo Verde celebra la conquista de la clasiidicación para el Mundial de 2026. AFP

A luta continua

Cabo Verde se clasifica por primera vez para un Mundial, el mismo año que celebra el 50 aniversario de su independencia de Portugal

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Uno de los grandes líderes de las luchas de liberación africanas de la segunda mitad del siglo pasado y padre de la independencia de Cabo ... Verde, Amílcar Cabral, terminaba sus discursos con una frase que quedó grabada en la historia de la descolonización: «A luta continua». La lucha continúa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  4. 4

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  5. 5 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  6. 6

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  9. 9 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  10. 10

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A luta continua

A luta continua