Málaga C.F. Al-Thani destituye a Caminero como director deportivo del Málaga José Luis Pérez Caminero, en una imagen de archivo. / GERMÁN POZO El madrileño no contaba con la confianza del presidente y de Shaheen, el nuevo hombre fuerte del club SERGIO CORTÉS Málaga Lunes, 21 octubre 2019, 09:34

José Luis Pérez Caminero ya no es director deportivo del Málaga. Como explicaba la semana pasada este periódico, el madrileño se encontraba en tierra de nadie, totalmente al margen de las decisiones del club, y no tenía relación con Richard Shaheen, el asesor estadounidense en el que ha depositado su confianza Abdullah Al-Thani y que ya ejerce como director general.

«El consejo de administración del Málaga ha tomado la decisión de finalizar la relación con el Sr. José Luis Pérez Caminero, ya que se acordó colectivamente que no es conveniente que siga ocupando el cargo de director deportivo, dado el nuevo rumbo que está tomando la entidad», explica el comunicado oficial del Málaga, emitido pocos minutos después de las siete de la mañana.

Según esa nota, la decisión le fue comunicada a Caminero el pasado viernes y «no interferirá con el funcionamiento normal del club». Aun así, el director deportivo se desplazó a La Coruña con la expedición malaguista para seguir en directo ayer el encuentro frente al Deportivo.

El club ya ha comenzado conversaciones con candidatos al cargo de director deportivo y asegura que la actual estructura organizativa «garantiza una cobertura adecuada de todas las áreas». La destitución de Caminero no supone una sorpresa dado el rumbo de los acontecimientos en los últimos meses. Al-Thani culpa al director deportivo de la planificación de la plantilla para esta temporada y en especial del 'caso N'Diaye', por el que el centrocampista se incorporó al Málaga cedido por dos temporadas, y no por una. Tanto Caminero como el asesor jurídico, Joaquín Jofre, recalcaron semanas atrás que todas las operaciones cuentan con el visto bueno del consejo de administración.

Esa ruptura quedó de manifiesto cuando en el mes de septiembre (en concreto, el 10) Caminero pensaba dar una rueda de prensa para dar su versión sobre lo ocurrido en la recta final del mercado veraniego y Al-Thani vetó esa comparecencia. Posteriormente, el presidente obligó a él y a Jofre a una comparecencia pública.

Desde la llegada de Shaheen como nuevo hombre fuerte de la entidad, Caminero se encontraba totalmente desplazado hasta el punto de que, como informó SUR la semana pasada, no tenían relación pese a tener despachos casi contiguos en La Rosaleda. La relación entre el ya ex director deportivo y el entrenador, Víctor, también se ha deteriorado a raíz de lo sucedido con la demora en los 'transfer' de Benkhemassa y Boulahroud. El madrileño ocupaba el cargo en junio del año pasado, cuando ocupó la vacante de Mario Armando Husillos. En el comunicado llama especialmente la atención que el club no utiliza las habituales palabras de agradecimiento cuando alguien queda desvinculado de la entidad.