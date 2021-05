Fútbol | Segunda B El Unión gana en Tarazona y accede a Primera RFEF Los de Zulaika vencen con goles de Ekhi y Thior y logran el ascenso al futuro tercer nivel nacional tras cuajar un curso brillante La plantilla del Real Unión festeja el ascenso al término del encuentro en el parking de Tarazona. / RU JACINTO ROYO Lunes, 3 mayo 2021, 08:02

El Real Unión obtuvo premio a su temporada y consiguió el acceso a la nueva Primera RFEF, futuro tercer nivel nacional que estará formado por un total de 40 clubes divididos en dos grupos de 20 equipos. Dos de las plazas de ascenso quedarán reservadas a los campeones de cada uno de los grupos, mientras que las otras dos saldrán de un play-off jugado por los equipos clasificados del segundo al quinto puesto de cada grupo.

Lejos de especular con el empate o con la derrota de Osasuna Promesas, resultados que le bastaban para conseguir el objetivo, el equipo dirigido por Aitor Zulaika salió con máxima intensidad y se mostró superior desde el inicio. Ekhi Senar, nada más arrancar, y Thior, en el comienzo de la segunda mitad, adelantaron a los visitantes. Casi recortó distancias en el tramo final, pero la sobriedad de Irazusta y de la zaga impidió cualquier susto.

1 Tarazona Cacharrón; Campins, Nacho Pastor, Chus Herrero, Lucho; Santigosa, Vidorreta (Pepo, min. 68), Leo Ramírez (Rodri, min. 57), Abreu (Iñaki, min. 68); Ballarín (Flórez, min. 85) y Brando (Casi, min. 57). 2 Real Unión Irazusta; Iván Pérez, Kijera, Ekhi Senar, Azkoiti; Capelete (Guille, min. 72), Beobide, Llamas (Temenuzhkov, min. 68), Thior (Madrazo, min. 72); Quique Rivero (Elizondo, min. 83) y Viguera (Galán, min. 83). Goles: 0-1 Ekhi Senar (min. 3). 0-2 Thior (min. 46). 1-2 Casi (min. 85). Árbitro: Mallo Fernández (Comité castellano y leonés). Amonestó con amarilla a los locales Ballarín y Casi y a los visitantes Beobide y Ekhi Senar. Incidencias: 400 espectadores.

En el minuto tres, Ekhi Senar aprovechó un despiste de la defensa contraria después de una gran parada de Cachorrón para adelantar al cuadro irundarra con un cabezazo a placer desde dentro del área chica, tras un excelso centro de Thior desde el perfil diestro. El primer golpe no amilanó al Tarazona, sino todo lo contrario. El conjunto de David Navarro despertó de su pequeño letargo y no estuvo nada lejos de empatar el partido. En sus mejores minutos del choque, cuando el encuentro cercaba el cuarto de hora de juego en el municipal aragonés, el delantero Brando dispuso de una doble oportunidad muy clara a la que reaccionó impecable Irazusta. El inicio del duelo, trepidante, dio paso a minutos de mayor control y tranquilidad. El encuentro perdió espectacularidad, y eso favoreció a la escuadra que iba por delante. Algunos tímidos disparos amenazaron con romper de nuevo el marcador, como un buen intento de Thior alrededor del minuto 30, pero no cogieron portería y los futbolistas enfilaron el camino hacia los vestuarios con el 0-1 en el luminoso.

Tras es el tiempo de asueto, el conjunto dirigido por Zulaika manifestó su idea de finiquitar rápido el partido y su plaza en Primera RFEF para la próxima campaña. En el primer minuto, Thior se inventó un golazo imparable para el guardameta gallego Cacharrón: el senegalés le quitó las telarañas a la portería turiasonense y logró su cuarto tanto en lo que va de curso. El jugador de Dakar fue una auténtica pesadilla para la defensa de la escuadra aragonesa. Al encuentro todavía le quedaban minutos, pero la sensación era de placidez y control total por parte del equipo fronterizo.

Derrota de Osasuna B

El dominio no se vio alterado y desde Pamplona llegaban buenas noticias: Osasuna Promesas caía frente al Arenas y eso hacía matemática la plaza en Primera RFEF independientemente de lo que pasara en el Municipal. Zulaika retiró a Capelete y Thior, y la bandera blanca pareció alzarse en Tarazona. Sin embargo, en una jugada a balón parado, Casi remató sin dejarla caer y puso el 1-2. El Unión supo sufrir hasta el final y cerrar el triunfo en Aragón. Premio a un curso brillante.