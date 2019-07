Segunda B El Andorra de Piqué solicita la plaza vacante del Reus Gerard Piqué, durante una conferencia de prensa en Tokio. / EFE El club que ascendió a Tercera ya ha declarado su intención de pagar el aval de 452.000 euros y es favorito para ocupar el puesto de la entidad catalana EFE Andorra la Vella Jueves, 25 julio 2019, 19:06

El FC Andorra, que dirige la empresa Kosmos Holding de Gerard Piqué, ha confirmado el interés por adquirir la plaza vacante en Segunda División B española después de la baja del Reus.

El club andorrano, que ascendió a Tercera División, ya ha enviado a la Federación Española de Futbol (FEF) la solicitud formal y su intención de pagar el aval para conseguir la plaza: en total son 452.022 euros.

Este viernes acaba el plazo para depositar el ingreso a una cuenta de la FEF y el mismo día la Federación decidirá entre las ofertas presentadas de las cuáles hay equipos de Tercera División de fuera de Cataluña interesados, como el Zamora, el Jaén, el Intercity o el Linares.

Uno de los máximos favoritos, por los méritos deportivos que siempre prevalece en estos casos, es el Zamora, que fue campeón del grupo VIII con 90 puntos, pero el FC Andorra parte con una ligera ventaja ya que consta como un equipo catalán y eso puede ayudar para su inscripción, ya que comparte zona territorial con el ya descendido Reus.

El lunes RFEF anunciará qué equipo ocupa la plaza del Reus. El FC Andorra, que celebra el sábado una Asamblea, empieza el lunes la pretemporada con cuatro novedades ya anunciadas de manera oficial: Miguel Palanca (ex Espanyol y ex Real Madrid), Diego Huesca (Ex Valencia Juvenil), Javi Martos (ex FC Barcelona o Charleroi) y Iker Goujón (Reus juvenil). El equipo está dirigido por el ex FC Barcelona y Ajax de Ámsterdam, Gabri García y que tiene como segundo a Albert Jorquera (ex del Barcelona).