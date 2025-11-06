Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aurelien Tchouaméni en la derrota en Anfield. EP

Tchouaméni se une a la lista de bajas del Real Madrid

El centrocampista galo sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y se desconoce el tiempo que estará ausente

David Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:46

El Real Madrid afronta un nuevo inconveniente con la lesión de Aurelien Tchouaméni. El centrocampista galo acabó con unas pequeñas molestias el pésimo partido en Anfield y, tras las pruebas realizadas este jueves, se ha determinado que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El club no especifica el tiempo de baja y quedará pendiente de evolución. Lo que es seguro es que no podrá estar disponible el domingo para la visita contra el Rayo -campo en el que los blancos no ganan desde 2022- y con casi total certeza se perderá el parón de selecciones con Francia.

Xabi Alonso, de esta manera, pierde indefinidamente al eje del centro del campo del Real Madrid y el recambio para cubrir esa demarcación parece ser Camavinga, quien está algo cuestionado por su rendimiento en los últimos encuentros. La importancia de Tchouaméni en el esquema del tolosarra es tanta, que hasta ahora ha disputado todos los partidos de la temporada como titular, salvo el partido contra el Levante en el que disputó 20 minutos. Solo ha estado menos tiempo en el terreno de juego que Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Álvaro Carreras.

Este contratiempo, además, se suma a las recientes bajas de Dani Carvajal -2 meses por artroscopia- y Franco Mastantuono -pubalgia-, que se produjeron a raiz de la victoria en el Clásico. Tantas lesiones en tan poco tiempo indican que el estado físico de los jugadores aún no es el óptimo y la carga de partidos empieza a pesar. El mes de noviembre es vital para los blancos, ya que les quedan por afrontar cuatro visitas consecutivas en las que necesitan ganar para mantener su ventaja de cinco puntos en Liga y para que el tropiezo contra el Liverpool no desinfle el proyecto de Xabi Alonso.

Tchouaméni es uno de los jugadores que más ayuda en tareas defensivas, ante una zaga que se ha visto muy sensible con las bajas de Antonio Rüdiger y David Álaba. Las pequeñas lesiones de Dean Huijsen y el hecho de que Eder Militao venga de estar casi un año sin jugar implica que para este periodo de tiempo, el tolosarra pueda optar por un sistema algo más conservador para proteger a la frágil línea defensiva.

