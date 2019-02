Renovación Simeone: «Estoy convencido en el paso que damos, confío en el club y creo en los futbolistas» 01:42 El argentino aclaró la ausencia de Mono Burgos en la foto: «Está negociando detalles de su contrato de manera individual y esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando crea oportuno» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 febrero 2019, 13:53

Un día después de anunciar su continuidad en el Atlético de Madrid hasta 2022, Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa del partido contra el Rayo. Fiel a su estilo, el argentino prefería hablar casi más del partido que del futuro. El Cholo amplió dos años más su contrato de vinculación con el equipo colchonero y aspira «como técnico a dar a los jugadores las herramientas para seguir compitiendo» al nivel que desea para el club. «No estoy en el lugar para pedir nada. Estoy en el lugar de dar, de agradecer a los futbolistas que tenemos y que durante siete años han mantenido este trabajo», dijo antes de regatear la comparación con Johan Cruyff en el Barcelona. «A partir del andar no me detengo a analizar nada de lo que hemos hecho. El fútbol y la vida depende del hoy y de lo que vas a dar. Tenemos un desafío muy grande, un trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo y la decisión de seguir en este camino son los futbolistas, el ambiente, la gente... pero sobre todo los jugadores, estamos convencidos de que podemos crecer con ellos y seguiremos buscando competir, que es lo primero que dije al llegar».

Cholo, deseoso de hablar del Rayo, aclaró que no estaba el Mono Burgos en la foto de la renovación porque el ex portero «está negociando detalles de su contrato individual y esperemos que lo resuelva lo antes posible».

La crítica... y la autocrítica

Simeone reconoce que la crítica ni le motiva ni tampoco le descentra. «No he escuchado ni leído nada, tengo algo puesto en la cabeza, estoy convencido en el paso que damos, confío en el club y creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, que se puede seguir compitiendo y eso me despierta el gen que estamos teniendo», aclaró diciendo que sí se ha hecho autocrítica tras las dos derrotas. «Las situaciones puntuales que se dieron en los dos partidos ninguna nos favoreció y obviamente estamos enfocados en mejorar los detalles que vemos. Hemos analizado situaciones que queremos mejorar».

00:59 Vídeo. Simeone destaca a Costa tras su recuperación

Cholo reconoció que la baja de Koke, aunque «es un jugador fundamental» no es un motivo para la excusa y dejó caer que Diego Costa puede tener minutos. «Absolutamente puede ser compatible con Morata a partir de un trabajo consolidado y está bárbaro, que se sale, tiene un hambre que no puede. Ustedes vieron como entrenó y está con ambición como es él, un guerrero y esperemos que mañana pueda comenzar a demostrarlo».

Será ante el Rayo, del que destacó a Michel. «El entrenador está haciendo un gran trabajo, ha cambiado el sistema desde hace unas fechas con bandas que trabajan muy bien, están trabajando agrupadamente muy bien, en su campo se crecen y mañana será un partido duro que tendremos que intentar llevar al lugar que queremos».

Más claridad con el VAR

Por último, hubo una pregunta sobre el tema del videoarbitraje ya que en la Champions UEFA explicó las decisiones tomadas por el VAR. «Todo es importante para seguir creciendo, creo que el VAR especifica mucho más lo que había veces que no se podía ver. Ahora se sabe si es fuera de juego o no, se ve si es penalti o no y creo que Miguel Ángel (Gil) fue claro y conciso el otro día. Que la responsabilidad vaya paralela y llevamos muy poco tiempo conviviendo con esta situación, menos de un año, y hoy al menos vemos cuando es fuera de juego y cuando no. La decisión al final es de un ser humano, pero está claro que ahora se ve y antes no».