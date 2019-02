Jornada 25 El Barça inicia en Sevilla una semana de vértigo Con Boateng descartado, visita al equipo andaluz - en el quinto duelo entre ambos- obligado a ofrecer su mejor cara antes de los dos 'clásicos' en el Bernabéu con la Copa y la Liga en juego JESÚS BALLESTEROS Sábado, 23 febrero 2019, 07:28

Las dudas que está mostrando el Barça en su juego y su alarmante falta de puntería en los últimos partidos oficiales no han repercutido de forma sorprendente en su liderato en la Liga, incluso fortalecido tras los errores de sus perseguidores: siete puntos al Atlético y nueve al Real Madrid. Pero el equipo de Ernesto Valverde no puede seguir jugando con fuego porque ahora afronta dos desplazamientos consecutivos en el campeonato de la regularidad que pueden volver a apretar la lucha por el título si no está acertado. Este sábado visita al Sevilla, cuarto clasificado, y dentro de siete días llega el Clásico liguero en el Santiago Bernabéu, con otro Clásico copero en medio también en Chamartín con la final en juego. Tras el 0-0 en Lyon en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, ahora sí que el equipo azulgrana se juega la temporada.

Una victoria convincente en el Sánchez Pizjuán supondría un golpe de efecto no sólo para intimidar a sus rivales. También el propio Barça necesita recuperar las mejores sensaciones en el juego de ataque tras el 0-0 en Bilbao, el 1-0 de penalti al Valladolid y el 0-0 en Lyon. El equipo crea ocasiones, pero nos las materializa y penaliza el buen rendimiento defensivo, pues Ter Stegen no ha encajado goles en esos tres encuentros.

El Sevilla, irregular también en este tramo de competición, afronta el partido con buen ánimo tras entrar en los octavos de final de la Europa League eliminando a un rival fuerte como el Lazio. Le espera ahora el Slavia de Praga. El conjunto de Pablo Machín necesita el triunfo porque la lucha por la cuarta plaza que acceso a la Liga de Campeones es apasionante con varios aspirantes. Además, quiere la revancha de la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, cuando el Barça remontó con un doloroso 6-1 el 2-0 de la ida en el Pizjuán. El técnico quiere que aquella victoria de la ida sirva de referencia, pero lo cierto es que la escuadra azulgrana jugó aquel día con varios suplentes y sin Messi, el verdugo habitual. También hay un elemento emotivo que puede inspirar al Sevilla: el deseo de dedicar un gran partido al ex presidente de la entidad, Roberto Alés, fallecido este viernes.

«Para bien o para mal, según lo miremos, el Barcelona y el Sevilla se han enfrentado muchas veces y por cosas grandes. El Barça ante nosotros siempre da una de sus mejores versiones. Queremos pensar que es porque nos respetan y les competimos. Esperemos que se parezca al partido de ida de la Copa. Lo que ha marcado la diferencia son los momentos puntuales, en el acierto, que ellos si lo han tenido», explicó Machín, pendiente del estado físico de Jesús Navas, que entró en una lista de la que se cayó el lesionado Escudero. Se une a las bajas de Gnagnon, Gonalons, Nolito y Carriço, mientras que Aleix Vidal se queda fuera por decisión técnica.

Messi, levantando la Supercopa de España ganada al Sevilla en Tánger / REUTERS

En el Barça, Valverde recordó el potencial del Sevilla: «Tomamos como referencia varios partidos, el último es uno de ellos igual que el que perdimos allí. El Sevilla en su campo es temible, donde saca buenos resultados. Fuera de casa no está al mismo nivel, algo que le está penalizando. Está en competición desde julio. Está haciendo buenos resultados con gente de arriba en la tabla y nuestro precedente que tenemos esta año allí es una derrota. Es uno de los desplazamientos más complicados que nos quedan esta temporada. El año pasado empatamos y fue un partido durísimo. Un buen resultado mañana es la mejor manera de afrontar los siguientes partidos».

Cillessen, Arthur, Vermaelen y Rafinha están lesionados, aunque Umtiti ya puede reaparecer. «Está en condiciones. Vienen partidos complicados y llegan posibilidades para que entre. Lenglet está apercibido y Vermaelen, lesionado. Es un jugador que todos sabemos el nivel que tiene. Veremos si es mañana u otro día». Se refería Valverde a los tres apercibidos del Barça que en caso de amarilla se perderían el Clásico: Lenglet, Rakitic y Arturo Vidal. Los entraron en la lista, pero no Boateng, descartado junto a Samper y Todibo, y los lesionados Arthur, Cillessen, Rafinha y Vermaelen.

Alineaciones probables:

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Promes; Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Aleñá; Messi, Prince y Coutinho.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 16.15 horas

TV: Bein LaLiga