Pugna brasileña y flecha gala antes del parón

El Real Madrid afronta este sábado la última etapa antes del parón de selecciones midiéndose al Mallorca en un duelo al que los de Xabi Alonso llegan presumiendo de ser, junto al Villarreal, el único equipo de Primera que todavía no ha visto pulverizada su portería y con un delantero cuya voracidad le ha resultado suficiente a los blancos para cubrir el expediente en el apartado ofensivo. Con Mbappé disparando flechas a diestro y siniestro, los de Chamartín buscan arqueros extra con los que elevar su capacidad de hacer sangre. Ahí aparecen las figuras de Vinicius y Rodrygo. Tras años de coexistencia pacífica en las que han defendido sus respectivas esferas de influencia, los dos extremos brasileños, sin previo aviso, se ven combatiendo por el mismo territorio. Una pugna que añade picante a un pleito que pierde sal con el bloqueo de Jagoba Arrasate a Pablo Maffeo.

«Queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi de última fase de preparación, creciendo. Contra el Oviedo dimos un paso adelante y contra el Mallorca queremos dar otro, compitiendo, ganando y haciendo un buen partido en casa. Que a la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón», proclamó Xabi Alonso en la previa de un encuentro que llega con el eco todavía presente de lo que sucedió la semana anterior en el Carlos Tartiere.

La suplencia de Vinicius y la titularidad de Rodrygo en el feudo del Oviedo pillaron con el paso cambiado a casi todos, puede que incluso a los propios interesados. Cuando el paulista parecía encaminarse a un doloroso adiós y el fluminense se antojaba invulnerable, Xabi Alonso propinó una sacudida al 'statu quo' con intenciones terapéuticas para el '11' y quizás con propósito aleccionador para el '7'. Rehabilitar al ex del Santos fortalecería al estratega de Tolosa, que recuperaría una pieza que fue clave en pasados éxitos del Real Madrid y aún tiene mucho camino por recorrer si recupera la confianza. Las prestaciones que ofreció en el recinto carbayón alimentan la esperanza. Tanto o más importante incluso sería conseguir espolear al ex del Flamengo, cuya reacción al banquillazo de Xabi también resultó sugerente. Asistencia a Mbappé y gol para poner la guinda a un triunfo más sufrido de lo que reflejó el marcador, con un 'show' marca de la casa mediante.

«Estoy muy contento con Vinicius. El otro día lo comenté después del partido contra el Oviedo. Demostró que podía tener un buen impacto desde el banquillo. Lo que quiero es que haga una gran temporada. Estamos empezando, todos son importantes y por todo lo que ha hecho en el Madrid y por todo lo que queremos que haga esta temporada, va a ser un jugador fundamental», afirmó Xabi Alonso en una rueda de prensa en la que refrendó, sin embargo, que el sector izquierdo del frente ofensivo del Real Madrid ha dejado de estar vedado para Rodrygo aunque su compatriota esté disponible. «Creo que es una muy buena posición para él de externo izquierdo, asociándose, buscando el uno contra uno, dando continuidad al juego... Después de unos partidos en los que no había participado demasiado, fue importante para él sentirse en la dinámica del equipo», apuntó sobre el de Osasco.

Con todo, a la ecuación hay que añadirle otro factor, Mastantuono. El argentino le ha entrado por el ojo a su nuevo jefe al primer vistazo y, tras estrenarse de inicio a domicilio, puede repetir titularidad por primera vez en un Santiago Bernabéu que ya le recibió con honores contra Osasuna. Si el '30' se mantiene en el flanco derecho, Xabi deberá elegir otra vez entre Vinicius y Rodrygo, con más opciones para el primero, no vaya a desatarse un incendio.

Muriqi es la amenaza

Enfrente aparecerá un Mallorca que ha empezado la Liga de mala manera y necesita sumar para no pasar dos semanas en el diván. A los de Arrasate se les cruzó el arbitraje de Munuera Montero en la puesta de largo contra el Barça, saldada con derrota por 0-3 tras jugar casi una hora con dos futbolistas menos a causa de las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, y evitaron una nueva debacle en casa ante el Celta con un gol en la recta final de Mateu Morey que le permitió salvar un punto.

Este sábado encaran su primer desplazamiento, ni más ni menos que al Bernabéu, donde, según recordó el preparador de Berriatúa, necesitarán «rozar la perfección y en ataque ser efectivo». Allí no puntúa el Mallorca desde 2009, cuando asaltó el coliseo blanco por 1-3 con goles de Juan Arango, Cléber Santana y Alhassane Keita. Desde entonces, los bermellones, que han sido mucho más fieros ante su poderoso adversario en Son Moix, han cosechado nueve derrotas en otras tantas visitas. Con Maffeo y Larin pendientes del mercado, la gran amenaza balear volverá a ser la pértiga de Muriqi, que regresa a la acción tras cumplir sanción la pasada jornada.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Mascarell, Pablo Torre, Darder, Asano y Muriqi.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 21:30 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.