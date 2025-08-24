La pegada de Mbappé marca la diferencia ante el Oviedo

Óscar Bellot Madrid Domingo, 24 de agosto 2025, 23:39 Comenta Compartir

Kylian Mbappé no había cumplido tres años cuando el Oviedo recibió por última vez en Liga al Real Madrid antes de iniciar su descenso a los infiernos. Casi un cuarto de siglo después de aquel triste empate que preludió la bajada al barro del club asturiano, el francés le aguó este domingo la fiesta a la hinchada carbayona en su reencuentro con el fútbol de élite liderando la victoria de la tropa que comanda Xabi Alonso, que replicó en su primer desplazamiento del campeonato buena parte del guion que siguió en su puesta de largo contra Osasuna. Más disciplinados que brillantes, los blancos dominaron a un rival de neto perfil reactivo en la primera parte y más valiente en la segunda mitad, pero les costó encontrar el camino al gol hasta que el crack de Bondy sacó a pasear la escopeta.

Un golazo del delantero galo, precedido por el robo de un imperial Tchouaméni a Dendoncker en una acción en la que la hinchada local reclamó falta con ahínco, encarrilló un triunfo que abrochó el '10' con otro tanto en la recta final y al que Vinicius puso la guinda ya en el descuento. La entrada en acción del '7' y la pegada de Mbappé permitieron que este floreciente Real Madrid continúe sumando horas de vuelo sin turbulencias reseñables en un pleito en el que Xabi Alonso hizo un ejercicio de autoafirmación.

Oviedo Aarón Escandell, Nacho Vidal, Luengo (Hassan, min. 46), Costas, Dani Calvo, Rahim, Ilic (Ejaria, min. 72), Dendoncker (Cazorla, min. 90), Sibo, Ilyas Chaira (Brekalo, min. 79) y Salomón Rondón (Viñas, min. 72). 0 - 3 Real Madrid Courtois, Carvajal (Trent, min. 86), Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler (Gonzalo, min. 74), Mastantuono (Brahim, min. 63), Mbappé (Ceballos, min. 86) y Rodrygo (Vinicius, min. 63). Goles: 0-1: min. 37, Mbappé. 0-2: min. 83, Mbappé. 0-3: min. 93, Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Ilic, Dani Calvo y Vinicius.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, disputado en el Estadio Carlos Tartiere ante 29.758 espectadores.

El guipuzcoano sostiene que no hay titulares fijos en su equipo y así vino a demostrarlo el once que dispuso en el Carlos Tartiere. Cuatro variantes introdujo respecto al duelo librado el martes contra Osasuna. Dos en defensa, donde Carvajal le ganó la partida a Trent y Rüdiger sentó a Militao. Y otras dos en ataque, frente que abandonaron Brahim y Vinicius para abrir paso a Mastantuono y a Rodrygo. Previsible la titularidad del argentino, que ha encandilado al estratega de Tolosa en tiempo récord, y sorprendente la del brasileño, al que club y técnico parecían dar por amortizado. Si la rehabilitación del '11' está sobre la mesa, resulta razonable darle vuelo en banda izquierda, hábitat natural del paulista que lleva tiempo descuidando Vinicius. Las credenciales del '7' no están tan seguras con el nuevo jefe como en tiempos de Carletto, aunque su aparición en la segunda parte sirvió para demostrar que un toque de atención a tiempo vale su peso en oro. No rotó en cambio Mbappé. Con el francés no hay revolución ni gaitas que valgan.

De estas últimas entiende mucho la parroquia carbayona. Trece años llevaba sin ver de cerca al Real Madrid, que sumó fuerzas para salvar al Oviedo de la desaparición disputando allí un amistoso en 2012 y donando cien mil euros. Le sobraban ganas. De ahí que el equipo de Veljko Paunovic saliese a toda mecha. Ilyas Chaira comprometió a Courtois con una acción de pizarra nada más producirse el saque inicial. Aceptó el órdago el Real Madrid, que replicó enseguida por mediación de Rodrygo, otro que se desvivía por sacarle el máximo partido a la noche. El disparo del brasileño, mordido, lo sacó Aarón Escandell, con Carvajal dispuesto rebañar al segundo palo. A ese expansivo descorche quiso unirse también Mbappé, cuyo remate en posición franca abortó Dani Calvo.

Vinicius despierta

La traca inicial dejó espacio a un Real Madrid hegemónico, con laterales de trazo largo, presión elevada y mucho dinamismo pero poco filo. Los blancos coleccionaros disparos desde media y larga distancia, aunque inermes hasta que Mbappé recogió una buena entrega de Arda Güler, se giró con maestría y cruzó a la red con la diestra para romper el atasco. El Oviedo reclamó falta en el germen de la acción, un autoritario 'tackle' de Tchouaméni a Dendoncker que precipitó la estampida. Como ante Osasuna, el crack de Bondy fue el mejor abrelatas.

Exigido por la desventaja, el Oviedo, hasta entonces regresivo, dio un paso adelante tras el paso por vestuarios. Pasó a cerrar con cuatro zagueros Paunovic a fin soltar carrete en busca del empate. Y el duelo, unidireccional en la primera mitad, se convirtió en bidireccional. Tomó nota Xabi Alonso de la pérdida de empuje de su equipo y buscó una sacudida con la entrada de Vinicius y Brahim en detrimento de Rodrygo y de Mastantuono, voluntariosos pero sin colmillo. Mantuvo la cabeza alta el Oviedo, que pudo empatar con un zurriagazo de Sibo que repelió la madera. Ahí expiraron las opciones de la escuadra asturiana porque Vinicius robó el cuero a renglón seguido en tres cuartos y asistió a Mbappé, que puso la puntilla antes de que el '7' redondease la faena y se quitase un peso de encima.