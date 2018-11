Jornada 11 El Barça, a evitar que Vallecas sea otro Butarque AFP Valverde, que sigue sin poder contar con Messi, avisa antes de enfrentarse al Rayo: «No queremos que se repita lo de Leganés» P. RÍOS Barcelona Sábado, 3 noviembre 2018, 00:42

Denis Suárez y Malcom pagaron los platos rotos del pobre partido copero del Barça en León ante la Cultural, resuelto con un gol de Lenglet en el minuto 90 tras muchos apuros (0-1), y no entraron en la convocatoria de Ernesto Valverde para enfrentarse este sábado al Rayo en Vallecas en la 11ª jornada de una Liga en la que necesita ganar para asegurarse la defensa del liderato. Se quedarán en Barcelona junto a los lesionados Samper, Vermaelen, Umtiti y Messi, quien no precipitará su reaparición aunque ya se esté entrenando con el grupo. Al argentino le queda una semana de baja si el protagonista no dice lo contrario y quiere estar el martes ante el Inter en Milán. El premio fue para Chumi, central del filial, y Aleñá, de los pocos que rindieron el miércoles.

«Hay que tener cuidado, hay que esperar. Sólo han pasado dos semanas, ya se verá cuándo vuelve», señaló Valverde en alusión a Messi, aunque aclarando que el paso al frente dado por sus compañeros no condicionará su regreso: «No, la sensación del equipo no me hace ser más cauto. Me hace ser más cauto la lesión que tiene. Es un jugador diferencial, sabemos que si está Leo somos mejores».

«No queremos que se repita lo de Leganés. Es un partido que nos sirve de referencia porque los puntos contra el Rayo valen lo mismo que los del clásico. Lo tenemos en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que el rival juega. Hay que trabajar para superarlo y hacer buenos los resultados de los partidos anteriores», avisó el técnico azulgrana, recordando la derrota por 2-1 en Butarque en una 'minicrisis' de resultados aparentemente superada tras los triunfos ante Sevilla, Inter, Madrid y Cultural. «El Rayo, además, es un equipo de carácter ofensivo con voluntad de ir a la presión arriba y con jugadores peligrosos», alertó el técnico azulgrana pese a la penúltima plaza del equipo del cuestionado Míchel, con una victoria y tres empates en diez jornadas.

El propio Míchel, hombre de la casa que subió al equipo a Primera, dio la razón a Valverde con sus palabras en Vallecas: «Somos un equipo que quiere el balón y puede que mañana no lo tengamos. Por eso es un partido de la máxima exigencia mental para nosotros». «Tenemos un plan B por si no tenemos la posesión, pero todo pasa por hacer que no se sientan cómodos», añadió el entrenador del Rayo, que recordó: «No viene Messi, el mejor jugador del mundo, pero tienen muchas opciones que nos obligarán a nuestra mejor versión».

Rafinha apunta otra vez a sustituto de Messi en el once del Barça, mientras que el Rayo no dará la lista hasta este sábado y se guarda las cartas. Tito, Elustondo y Medrán son duda.

-Alineaciones probables:

Rayo: Alberto, Advíncula, Amat, Abdoulaye, Álex Moreno, Comesaña, Imbula, Embarba, Kakuta, Álvaro García y De Tomás.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Luis Suárez y Coutinho.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas).

Estadio y horario: Vallecas. 20:45 h. (Movistar Partidazo).