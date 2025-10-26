Mbappé, la pesadilla del Barcelona

Javier Varela Domingo, 26 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

Kylian Mbappé parece tenerle tomada la medida al Barcelona. El delantero francés del Real Madrid fue el encargado de abrir el marcador en el primer clásico de la temporada y el 50 liguero en el siglo XXI. Con este tanto, Mbappé lleva seis ante el conjunto azulgrana con la camiseta blanca, tres de ellos en el triplete liguero de Montjuïc la pasada campaña.

Además, con este gol, Mbappé ha logrado marcar en los cuatro últimos duelos frente al equipo de Hansi Flick. No vio puerta en el primero, que se disputó también un 26 de octubre pero de 2024, y desde entonces lo ha hecho en los cuatro siguientes: los tres últimos de la pasada temporada (en Liga, Supercopa y Copa del Rey, y en el primero de esta campaña.

Y podrían haber sido más, porque en el primer clásico que disputó como jugador madridista vio cómo le anulaban dos goles por fuera de juego. Una situación que, curiosamente, se ha vuelto a repetir este domingo. La pasada campaña le anularon uno en cada tiempo, ambos por fuera de juego, mientras que en esta ocasión han sido los dos en la primera mitad, aunque el motivo ha sido el mismo: fuera de juego.

Y podría haber aumentado su cuenta goleadora frente al Barcelona de no ser porque el delantero francés ha fallado un penalti ante Szczesny nada más arrancar el segundo tiempo. Una pena máxima que se señaló después de que Soto Grado fuera avisado por la sala VOR por una mano de Eric García.

Pero la relación de amor que tiene Mbappé con el gol cuando se mide al Barcelona no es nueva. Ya en su etapa como futbolista del PSG, el galo demostró que tiene a los azulgranas entre sus víctimas favoritas. Con la camiseta del Paris Saint Germain anotó también seis goles a los azulgrana en cuatro partidos. Cuatro en los octavos de final de la Champions 2020-21 y otros dos en los cuartos de la edición 2023-24, un año antes de recalar en el equipo blanco..

Con el gol de este domingo, ya son 16 goles los que suma Mbappé en lo que va de temporada en 13 partidos entre Liga -donde es Pichichi con 11 tantos- y Champions, donde suma cinco.