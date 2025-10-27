Fallece Diego Quiles, presidente histórico del Elche y protagonista de tres ascensos El exdirigente ilicitano marcó una época al frente del club, consolidando su estabilidad y devolviendo la ilusión a la afición franjiverde

El expresidente Diego Quiles, una de las figuras más queridas y trascendentes en la historia del Elche CF.

Ismael Martinez Elche Lunes, 27 de octubre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Elche CF ha comunicado el fallecimiento de Diego Quiles Navarro (1941–2025), figura clave en la historia de la entidad franjiverde y presidente durante algunas de las etapas más determinantes del club. Quiles será recordado por su compromiso, su liderazgo y por haber guiado al equipo en tres ascensos a lo largo de su trayectoria.

Natural de Elche, Quiles fue un dirigente muy querido por la afición. Su primera etapa al frente del club culminó con el ascenso a Primera División en la temporada 1983-84, en un Nuevo Estadio repleto frente al Bilbao Athletic, devolviendo al Elche a la élite del fútbol español tras las décadas gloriosas de los 60 y los 70.

Su primera etapa al frente del club culminó con el ascenso a Primera División en la temporada 1983-84

Quiles regresó al club a mediados de los años 90, en una etapa marcada por la crisis deportiva e institucional. En la asamblea del Gran Teatro de 1994, fue proclamado presidente en medio de una gran ovación de los aficionados, que le reconocían como el gran impulsor de la recuperación franjiverde. Bajo su liderazgo, el equipo logró dos nuevos ascensos, en Barakaldo y Melilla, que devolvieron la ilusión a la afición y marcaron el resurgir del club tras su paso por Segunda B.

Además, Diego Quiles fue una figura determinante en el proceso de conversión del Elche CF en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), un hito que aseguró la estabilidad y el futuro de la entidad. En 2000 puso fin a su etapa en la presidencia, dejando un legado de trabajo, compromiso y amor por los colores franjiverdes.

Fuera del ámbito futbolístico, Quiles también fue conocido por su faceta empresarial como fundador de Kelme, marca con la que llevó el nombre de Elche a nivel internacional a través del deporte; y por su equipo ciclista, que compitió por todo el mundo.

Señal de luto

El club ha anunciado que el primer equipo lucirá brazalete negro en los próximos partidos ante el FC Barcelona y Los Garres como muestra de luto y homenaje. Además, la plantilla ha guardado este lunes un minuto de silencio antes de comenzar su sesión de entrenamiento. La entidad ha recordado a Quiles como «un ilicitano ejemplar» y «uno de los grandes hombres de su historia».

Diego Quiles compartirá ya el recuerdo eterno, en ese ya mítico tercer anillo, junto a otras figuras legendarias del club como Manuel Martínez Valero y José Esquitino Sempere, con quienes forma parte del imaginario franjiverde.