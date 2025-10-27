Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente Diego Quiles, una de las figuras más queridas y trascendentes en la historia del Elche CF. lche CF

Fallece Diego Quiles, presidente histórico del Elche y protagonista de tres ascensos

El exdirigente ilicitano marcó una época al frente del club, consolidando su estabilidad y devolviendo la ilusión a la afición franjiverde

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:28

Comenta

El Elche CF ha comunicado el fallecimiento de Diego Quiles Navarro (1941–2025), figura clave en la historia de la entidad franjiverde y presidente durante algunas de las etapas más determinantes del club. Quiles será recordado por su compromiso, su liderazgo y por haber guiado al equipo en tres ascensos a lo largo de su trayectoria.

Natural de Elche, Quiles fue un dirigente muy querido por la afición. Su primera etapa al frente del club culminó con el ascenso a Primera División en la temporada 1983-84, en un Nuevo Estadio repleto frente al Bilbao Athletic, devolviendo al Elche a la élite del fútbol español tras las décadas gloriosas de los 60 y los 70.

Su primera etapa al frente del club culminó con el ascenso a Primera División en la temporada 1983-84

Quiles regresó al club a mediados de los años 90, en una etapa marcada por la crisis deportiva e institucional. En la asamblea del Gran Teatro de 1994, fue proclamado presidente en medio de una gran ovación de los aficionados, que le reconocían como el gran impulsor de la recuperación franjiverde. Bajo su liderazgo, el equipo logró dos nuevos ascensos, en Barakaldo y Melilla, que devolvieron la ilusión a la afición y marcaron el resurgir del club tras su paso por Segunda B.

Además, Diego Quiles fue una figura determinante en el proceso de conversión del Elche CF en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), un hito que aseguró la estabilidad y el futuro de la entidad. En 2000 puso fin a su etapa en la presidencia, dejando un legado de trabajo, compromiso y amor por los colores franjiverdes.

Fuera del ámbito futbolístico, Quiles también fue conocido por su faceta empresarial como fundador de Kelme, marca con la que llevó el nombre de Elche a nivel internacional a través del deporte; y por su equipo ciclista, que compitió por todo el mundo.

Señal de luto

El club ha anunciado que el primer equipo lucirá brazalete negro en los próximos partidos ante el FC Barcelona y Los Garres como muestra de luto y homenaje. Además, la plantilla ha guardado este lunes un minuto de silencio antes de comenzar su sesión de entrenamiento. La entidad ha recordado a Quiles como «un ilicitano ejemplar» y «uno de los grandes hombres de su historia».

Diego Quiles compartirá ya el recuerdo eterno, en ese ya mítico tercer anillo, junto a otras figuras legendarias del club como Manuel Martínez Valero y José Esquitino Sempere, con quienes forma parte del imaginario franjiverde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece Diego Quiles, presidente histórico del Elche y protagonista de tres ascensos

Fallece Diego Quiles, presidente histórico del Elche y protagonista de tres ascensos