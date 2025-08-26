Los equipos de Primera aceleran antes del cierre del mercado

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 26 de agosto 2025, 13:41 Comenta Compartir

Aunque el balón ya ha echado a rodar en la Liga, el mercado todavía no ha finalizado y hay bastantes equipos de Primera que no han resuelto sus deberes y por tanto les toca dar un acelerón final para terminar de confeccionar sus plantillas para la temporada 2025-26. Todo viene marcado por una ventana estival de un perfil bajo, lejos del poderío económico de otras competiciones como la Premier League, debido a los estrictos rigores presupuestarios que dilatan las inscripciones y complican cada día más los fichajes de los clubes españoles.

Algunos de ellos, como el Real Madrid, el Barcelona o el Celta, sí han actuado a tiempo y dan sus plantillas por cerradas, salvo una oportunidad de última hora que no se pueda rechazar. Eso sí, los azulgranas siguen teniendo algunos problemas con las últimas inscripciones. Mientras que Xabi Alonso podría ver debilitado su centro del campo si se confirma la salida de Dani Ceballos, impulsando al conjunto blanco a entrar en el mercado para encontrar un reemplazo. Sin embargo, otros clubes buscan acometer, con cada vez menos tiempo para hacerlo, las últimas incorporaciones que terminen de satisfacer las necesidades de cada entrenador. Todo con el fin de redondear un verano que les ayude a conseguir sus respectivos objetivos.

El Atlético de Madrid es el equipo que más dinero ha gastado durante este mercado. Un total de 175 millones de euros en siete jugadores para dotar al Cholo de unas herramientas con las que intentar acabar con el duopolio formado por Real Madrid y Barcelona. A pesar de ello, la plantilla rojiblanca no parece cerrada y se sigue buscando un recambio para Giuliano Simeone. Los favoritos son Nico González y Take Kubo, aunque para que pueda llegar alguno, primero debería salir Nahuel Molina, o incluso Alexander Sorloth, que aspira a tener un mayor protagonismo que la temporada pasada.

Refuerzos europeos

El Athletic ha tenido un verano movido, pero que ha terminado en final feliz después de la renovación de un Nico Williams tras muchos rumores sobre su salida al Barcelona. Pero en Bilbao la defensa todavía no está cerrada a pesar del fichaje de Areso para el lateral derecho. El caso de presunto dopaje de Yeray y la no repesca de Unai Nuñez deja a la zaga únicamente con dos centrales. El sueño de los leones es que se produzca la vuelta de Aymeric Laporte, pero todavía quedan unos flecos por resolver para que se dé su regreso.

El Villarreal, en su regreso a la Liga de Campeones, se ha movido bien y rápido durante el mercado para no llegar asfixiado a las últimas horas. A pesar de ello, sigue en busca de reforzar la delantera, después de realizar el fichaje más caro de la historia del club azulejero incorporando al central Renato Veiga, procedente del Chelsea, por una cifra que supera los 25 millones de euros. Para el ataque, Tani Oluwaseyi apunta a ser uno de los jugadores que se pueden sumar al submarino amarilllo. Mientras que la guinda del mercado la pondría con el fichaje de un gran punta referencia con Artem Dovbyk, procedente de la Roma.

Otro equipo que también sueña con uno de sus antiguos jugadores es el Betis. Antony es la prioridad para reforzar la banda derecha del conjunto andaluz, después de deslumbrar a la afición verdiblanca la temporada pasada a base de golazos y noches mágicas. Además se mantienen alerta para intentar conseguir un lateral zurdo en caso de que se concrete la marcha de Ricardo Rodriguez, con Flávio Nazinho a la espera.

El Rayo, en su vuelta a Europa, busca reforzar su delantera para sumar goles. Toko Ekambi o Cyle Larin son los que suenan con más fuerza. Aunque en el caso de no poder cerrar ningún punta referencia a Iñigo Pérez le valdría un extremo con gol, con Juan Cruz al frente de las opciones. En defensa, Facundo González es el nombre que apunta a dotar de competencia a Luiz Felipe y Lejeune, y resolver las dudas que puede generar Mumin a corto plazo, después de su recuperación de una rotura de ligamento cruzado.

El objetivo es el gol

El Valencia, después de una carrera a contrarreloj durante las últimas semanas para dejar cerradas todas las incorporaciones, se encuentra en un momento de calma. Está más pendiente de cerrar las últimas renovaciones y de dar salida a los jugadores con los que no se cuenta. Sin embargo, no se descarta una última intentona por Iván Azón para cerrar la delantera, aunque el nombre que ha sonado con más fuerza en los últimos días es el de Ramazani.

Otro equipo al que solo le falta poner la guinda final al mercado con la llegada de un delantero centro es el Oviedo, después de acelerar el ritmo durante la pasada semana con las incorporaciones de Leander Dendoncker, Josip Brekalo y Eric Bailly. Veljko Paunovic estuvo a punto de tener en sus filas a Luka Jovic, que terminó eligiendo el AEK de Atenas griego como su nuevo destino. Mientras que Javi López es el favorito para el lateral izquierdo del conjunto recién ascendido. Pese a que el Alavés de Eduardo Coudet ya se había reforzado en esa posición con la llegada de Mariano, ha sumado otra pieza más, Lucas Boyé, para aportar más gol.

Levante y Real Sociedad también tienen los deberes casi hechos a falta de un portero y de un pivote, respectivamente. Aunque los de Julián Calero se han hecho con Matt Ryan, un portero experimentado y conocedor de la Liga para darle competencia a Pablo Cuñat. Mientras que los de Sergio Francisco quieren reforzar la medular, con Yangel Herrera como el número uno en la lista. Osasuna también se encuentra en una situación tranquila a la espera de un central y un centrocampista, aunque no son imprescindibles.

En una situación parecida están Espanyol, Girona y Elche. Los tres clubes tienen casi todos los deberes hechos y solo buscarían fichajes que elevasen el nivel de sus plantillas. Los de Míchel reforzaron el pasado viernes su lateral izquierdo con la vuelta a la Liga de Álex Moreno, tras confirmar la venta de Miguel Gutiérrez al Nápoles, y aspiran a contar nuevamente en sus filas con Bryan Gil, que la campaña pasada tuvo actuaciones destacadas en Montilivi.

Primeras salidas

Getafe, Mallorca y Sevilla son de los que más problemas están teniendo a la hora de conseguir refuerzos debido al límite salarial. De esta manera, salidas de jugadores importantes la temporada pasada se antojan necesarias para poder conseguir cerrar la planificación deportiva del verano. Los andaluces aceleraron con las ventas durante la pasada semana y ahora les toca meter una marcha más con las entradas. A esos tres conjuntos se les avecinan unas últimas horas de mercado frenéticas con mucho que hacer por delante. Sin embargo, los nervios de las últimas horas están presentes en todos los clubes que componen la Liga.