Jornada 30 Empate a empate entre Girona y Atlético Diego Simeone. / REUTERS Simeone no ha podido ganar en cinco partidos al equipo catalán, uno de los cuatro rivales a los que jamás ha vencido en la etapa del argentino como técnico RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 2 abril 2019, 00:48

A Diego Pablo Simeone sólo se le atraganta ganar dos cosas: la final de la Champions y un partido ante el Girona. Si en el caso de la gran cita para conseguir la 'orejona' no logró en dos intentos (una derrota en la prórroga y un empate que condujo a los penaltis) ante el Girona lo ha intentado cinco veces y en todas ha empatado desde agosto de 2017. La última de esas igualadas supo a derrota, ya que el 3-3 apeó a los rojiblancos en la Copa del Rey el pasado mes de enero, dejando a Simeone por primera vez de los cuartos de final del torneo copero desde que llegó para sustituir a Gregorio Manzano a finales de 2012. Por tanto, el argentino solo piensa en cómo superar al Girona, equipo al que se ha medido cinco veces y todos los duelos finalizaron con una 'X'. El equipo catalán está recorriendo el camino del Barcelona para convertirse en bestia negra ya que sólo el actual líder completó más partidos (siete) sin que Simeone pudiera ganarle. Es uno de los cuatro rivales (con Qarabag, Racing de Santander y Mallorca) a los que jamás ha vencido en la era Simeone.

Necesita el equipo rojiblanco para apurar sus últimas opciones de conquistar la Liga. Todas ellas pasan por ganar todos sus partidos y esperar que el Barcelona, al que se mide el sábado en una final por el campeonato, pinche en otros tres encuentros además del citado en el Camp Nou. Una misión casi imposible viendo que el cuadro azulgrana tampoco pierde encuentros (sólo cayó en Leganés en septiembre y en casa ante el Betis en noviembre) en Liga desde hace casi cinco meses, 17 partidos de Liga. «Es lo mínimo no tirar la Liga, pelear cada partido como si fuera el último y honrar a todos los aficionados que vienen a vernos», dijo Saúl, uno de los estandartes del equipo.

Es posible que Simeone agite un poco el equipo e incluso reserve a alguno de los cuatro que están apercibidos de sanción. Una tarjeta amarilla les impediría José María Giménez, Thomas Partey y Antoine Griezmann jugar en el Camp Nou. Por eso parece que Arias, Savic y Rodrigo aparecerán en el once inicial del que se caen Diego Costa y Thomas Lemar por lesión. El hispanobrasileño, sometido a una resonancia en la parte posterior del muslo que descarta rotura, mientras Lemar sufre una lesión miotendinosa de grado I en el muslo.

El Girona, por su parte, viaja sin Christian Stuani pero con el recuerdo de haber hecho historia en Copa en ese escenario en su última visita. Además en suelo madrileño han vencido en tres partidos (contra el Real Madrid, el Rayo Vallecano y el Leganés) para convertirse consolidarse como uno de los mejores equipos de la liga a domicilio con 22 puntos. Tan solo el Barcelona (32), el Real Madrid (26) y el propio Atlético (24) mejoran sus registros como visitante aunque Montilivi, donde cayó ante el Athletic el viernes y hace más de cinco meses que no gana en la Liga, está siendo su talón de Aquiles para conseguir una permanencia que deberá refrendar este mes ante varios de los equipos que pelean por evitar el descenso: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Valladolid. Además de los lesionados Stuani y Bono son bajas Raúl García Carnero y Juanpe, sancionado por acumulación de amarillas.

«Trabajamos todo el año con la misma mentalidad, que seamos un equipo encima de las individualidades. Stuani es determinante de cara a gol, pero el equipo es capaz de competir toda la temporada a un buen nivel y, aunque nos falten algunas piezas y que sean importante, podemos competir y tener opciones en los partidos. El colectivo está por encima de las individualidades, no podemos depender de que un jugador esté o no. Preferimos que Stuani esté, pero hemos de saber vivir sin él. Hay otros jugadores como Doumbia, que fuimos a por él este verano. Es un jugador con experiencia, determinante de cara a gol y que se mueve muy bien en el área. No le llegan más minutos porque Stuani está a un gran nivel y ahora tendrá premio a su trabajo y ojalá reciba también el premio y nos ayude a conseguir una victoria». Al menos Eusebio, que medita poner de inicio a Pedro Porro, recupera a Douglas Luiz, aunque no estará en un once que podría tener arriba a Choco Lozano, que se disputará la titularidad con Seydou Doumbia. «Muchas veces, cuando vamos ganando, cambiamos la manera de jugar entendiendo que así será más fácil conservar el marcador. No podemos vernos condicionados por el resultado», avisa el vallisoletano.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Arias, Savic, Godín, Filipe, Saúl, Thomas, Rodrigo, Koke, Griezmann y Morata.

Girona: Iraizoz, Pedro Porro, Pedro Alcalá, Bernardo, Muniesa; Pere Pons; Portu, Aleix García, Borja García, Valery, Doumbia o Choco Lozano.

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 19.30

TV: beIN LaLiga