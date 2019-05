Jornada 37 Athletic y Celta, con Europa y la permanencia en juego El conjunto vasco espera poder certificar ya el billete europeo que era impensable en Navidades, cuando estaba en puestos de descenso EFE Bilbao/Vigo Domingo, 12 mayo 2019, 00:13

El Athletic y el Celta buscan este domingo en San Mamés, en una cita clásica de LaLiga, un final feliz a una temporada en la que ambos equipos lo han pasado mal pero también han vivido momentos de cierta euforia y mucha ilusión.

El conjunto vasco espera poder certificar ya el billete europeo que era impensable en Navidades, cuando estaba en puestos de descenso y casi descolgado en la tabla, y que se ha trabajado a conciencia en los 22 partidos con Gaizka Garitano, con el que está siendo en resultados de los mejores equipos del campeonato.

El equipo bilbaíno, curiosamente, podría asegurarse Europa con un empate, en función de otros marcadores; pero una victoria no le asegura, a priori, que no tenga que seguir peleando por la Europa League en la última jornada en el Sánchez Pizjuán.

Algo similar le pasa al Celta, cuyo futuro pasa tanto por La Catedral bilbaína como por lo que ocurra en el Girona-Levante de Montilivi.

El Athletic Club encara el choque con el casi seguro regreso al once titular de Iñigo Martínez y Beñat Etxebarria, que no pudieron jugar en la última jornada en Valladolid por problemas físicos, y Raúl García, de quien Garitano prescindió sorprendentemente de inicio en el José Zorilla.

También se espera algún cambio en las bandas de ataque, en las que Oscar de Marcos e Iñigo Córdoba fueron de los ejemplos más claros de que los rojiblancos llegan al final del curso bastante escasos de juego. Ello podría suponer el regreso de Ibai Gómez y el desplazamiento de Iker Muniain a una banda.

Por lo demás, parecen seguros en el arranque Iago Herrerín en la portería, Ander Capa y Yuri Berchiche en los laterales, Yeray Álvarez junto a Iñigo en el centro de la defensa, Dani García al lado de Beñat en el doble pivote e Iñaki Williams en ataque por delante de Ibai, Muniain y Raúl.

El Real Club Celta de Vigo encara su visita a San Mamés con el único objetivo de lograr la victoria que necesita para sellar matemáticamente su permanencia, objetivo que también lograría en caso de empatar y que el Girona pierda su partido contra el Levante, otro de los implicados en la pelea por eludir el descenso.

El técnico celeste, Fran Escribá, admitió que no es lo ideal llegar a la última jornada, en la que se medirán en Balaídos al ya descendido Rayo Vallecano, con el objetivo pendiente, por eso buscarán esos tres puntos frente al Athletic.

No se esperan cambios en el equipo titular, salvo la excepción de la sorprendente ausencia del argentino Gustavo Cabral en la convocatoria. Escribá, por tanto, salvó la citada baja, repetirá el once que alineó ante el Barça, por lo que Brais Méndez arrancaría en el banquillo. Boudebouz y Boufal ocuparán, por tanto, las bandas de un centro del campo que completarían Okay y Lobotka en el doble pivote. Aspas y Maxi Gómez son indiscutibles en ataque.

Con Rubén Blanco afianzado en la titularidad, la línea defensiva sería la formada por Hugo Mallo en el lateral derecho, Olaza en el izquierdo y la dupla Costas-Araujo en el centro del eje.

- Alineaciones probables

Athletic Club Bilbao: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Ibai, Raúl García, Muniain; Williams.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Araujo, Olaza; Boudebouz, Okay, Lobotka, Boufal; Aspas, Maxi Gómez.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán).

Árbitro VAR: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Estadio: San Mamés.

Hora: 18.30