Griezmann admite que aún le falta mejorar su conexión con Messi en el campo

Martes, 1 octubre 2019, 18:47

El delantero francés del Barcelona, Antoine Griezmann, aseguró este martes que su relación con Leo Messi marcha «en la buena dirección», afirmando que «ya le he dado algún mate», aunque admitió que todavía les falta mejorar la conexión en el campo.

«Al final, no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, así que difícil que nos hablemos», ironizó, con una sonrisa, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones del miércoles contra el Inter de Milán.

«Muchas veces ha estado lesionado, es difícil aprender esta conexión sobre el terreno, mejorarla», dijo el campeón del mundo, insistiendo en que «somos dos chicos buena gente y estoy para ayudar a cualquier persona del equipo».

Griezmann admitió, no obstante, que aún no está dando su versión más fina, pero afirmó que está «en el buen camino para ser el mejor posible». «Estoy bien, con confianza, todavía me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible, estoy en el buen camino», aseguró el delantero. «Me siento cómodo, pero todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo los movimientos», añadió.

Otra filosofía

«Acabo de llegar de otra filosofía de jugar, de otra posición en el campo, hay que aprender cosas, mejorarlas, cambiar los movimientos, en dos meses no lo puedes tener al 100%», argumentó el campeón del mundo con Francia. «Sé que me esperan, mis compañeros esperan lo mejor de mí, me exijo, estoy en el buen camino para ser el mejor posible», insistió el delantero.

Griezmann admitió soñar con la 'Champions' antes de su enfrentamiento con el Inter de Milán. «La 'Champions' es el sueño de todos, es uno de mis sueños, tengo muchos, pero la 'Champions' es mi objetivo, ojalá mañana pueda ser una noche bonita», afirmó.

«Mañana será un partido difícil, donde tendremos que hacer el mejor partido posible y ganar los tres puntos, que es lo más importante», afirmó Griezmann, especialmente tras el empate en la primera jornada de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.