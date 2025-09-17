Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, serio durante el Real Madrid-Olympique de Marsella. EP
Análisis

El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

Ni la quinta victoria en otros tantos partidos de los blancos calma las aguas tras la segunda suplencia del brasileño en lo que va de curso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:51

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo ... se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento este martes en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  7. 7

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  8. 8 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

El &#039;caso Vinicius&#039; altera la paz del Real Madrid