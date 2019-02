Octavos/ida El Barça viaja a Lyon siendo más líder y con Umtiti El mal partido del sábado ante el Valladolid, pese a la victoria, queda tapado por la derrota del Real Madrid y el alta médica del central francés P. RÍOS Barcelona Domingo, 17 febrero 2019, 19:01

Doble alegría dominical en el Barça en un momento dubitativo en lo deportivo, como quedó patente durante el pobre partido realizado por el equipo de Ernesto Valverde el sábado contra el Valladolid, resuelto con un gol de Messi de penalti. Tras los apuros sufridos, el 1-0 no convenció a nadie. Y menos viniendo de tres empates seguidos, dos en Liga y uno en Copa. Entre otras carencias, no funcionaron las rotaciones que hizo el técnico pensando en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que afronta este marte en Lyon. Y los habituales titulares no evidenciaron un estado de forma ilusionante. El pesimismo comenzaba a instalarse en el Camp Nou cuando al mediodía del domingo llegó un regalo del Girona, o del Real Madrid. El 1-2 en el Santiago Bernabéu de los de Eusebio Sacristán permite al líder aumentar su ventaja en la clasificación, 7 puntos al Atlético y 9 al Madrid, y respirar de cara al inminente clásico de Chamartín.

La otra alegría la dio Samuel Umtiti, quien recibió el alta médica y entró en la convocatoria de 21 jugadores que este lunes viajarán a Lyon. El central francés, que insistió en no operarse del cartílago de la rodilla izquierda pese a la opinión de los médicos, se ha recuperado con un tratamiento conservador. De todos modos, ya tuvo una reaparición fugaz el 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano ante el Atlético, cuando regresó tras su lesión, jugó los 90 minutos a buen nivel, pero volvió a recaer. Pese a su inclusión en la lista, Piqué, buena forma, y Lenglet, reservado el sábado, deberían ser los titulares.

«Sé que si quieres ganar la Liga de Campeones, tienes que eliminar al Lyon, un club que llevo en el corazón. Realmente espero estar en el césped el martes. Quiero reencontrarme con la afición que me vio crecer y revivir esta etapa en la que tuve tantos buenos momentos», comentó el central francés en la web del Lyon, su ex equipo. «Estoy muy emocionado. Cuando fue el sorteo de los octavos, estaba entrenando en Doha para tratar mi lesión en la rodilla izquierda. Estaba seguro de que nos iba a tocar el Olympique. Estoy muy feliz de enfrentarme al club en el que me formé y de reencontrarme a todas aquellas personas que me ayudaron a progresar. Esta es una oportunidad para mostrar cuánto he crecido desde mi partida hace tres años», añadió.

Las lesiones, presentes

El calvario de lesiones sí sigue para Vermaelen, que sufre una sobrecarga en el gemelo derecho. Aguantó los 90 minutos ante el Valladolid, pero encadena una nueva lesión muscular y se une en la lista de bajas a Cillessen, Arthur y Rafinha, mientras que Sergi Samper y Todibo son los descartes por decisión técnica. Viajan 21, con dos porteros del filial, Iñaki Peña y Jokin Ezkieta para cubrir las espaldas a Ter Stegen, y el lateral senegalés Moussa Wague, también del Barça B.

Se espera en Lyon la titularidad de Ousmane Dembélé, quien en la web del Barça mostró su cambio de actitud: «Es importante marcar en los momentos clave. Soy delantero y tengo que ser decisivo cuando el equipo está en el mejor momento. Tenemos que estar centrados en nuestros objetivos. Queremos ganar títulos, ganar la Champions y también la Liga, ¡por supuesto!».

En el Lyon, Bruno Genesio, espía el sábado en el Camp Nou, tiene claro que «sabemos que Messi es capaz de frustrar cualquier plan. Habrá que tener una respuesta colectiva. Tendremos que elevar nuestro nivel. El Barcelona tiene la posesión. Necesitaremos un gran equilibrio táctico cuando no tengamos la pelota. Es un reto muy difícil pero tenemos los medios para superarlo».