Un volcán contra los poderes del rey de Europa

Un volcán con un potencial destructivo semejante al del Vesubio pondrá a prueba este miércoles aquellos «poderes especiales» a los que aludió en su día el añorado Toni Kroos y que han contribuido a convertir al Real Madrid en el indiscutido rey de Europa con sus quince 'orejonas'. El conjunto de Chamartín visita el Metropolitano, un recinto inexpugnable hasta la fecha en las eliminatorias de la máxima competición continental, con el propósito de escapar indemne del fuego rojiblanco para alcanzar los cuartos de final por cuadragésima vez desde que naciese la antigua Copa de Europa.

Los blancos tienen a su favor el 2-1 de la ida, la acreditada jerarquía en una competición cuyos resortes manejan como nadie y una plantilla rebosante de talento a la que no siempre acompaña el esfuerzo, pero el Atlético apelará, entre otros factores, al empuje de una afición que nunca deja de creer para tratar de exorcizar los demonios que le persiguen cada vez que se enfrenta a su vecino en el torneo y mantener con ello vivo el sueño de asaltar al fin un trono que se le resiste.

Acumula el Atlético ocho victorias en los nueve últimos partidos de Champions que ha disputado en su fortín del distrito de San Blas-Canillejas, siendo la derrota por 1-3 que sufrió ante el Lille en la fase de liga de la presente edición la única mácula dentro de una racha que tuvo como víctimas a Leipizig, Slovan, Leverkusen, Feyenoord, Celtic, Lazio, Inter y Dortmund. Tres de los resultados que cosecharon los rojiblancos durante esa intimidatoria serie le darían el pase directo a cuartos a la tropa del Cholo y los cinco restantes mandarían la eliminatoria a la prórroga.

Semejante dinámica no es ni mucho menos el único argumento numérico que avala las aspiraciones del ejército que comanda Simeone. La historia reza también que el Atlético ha salido victorioso en once de las diecisiete eliminatorias de Champions en las que afrontó la vuelta en casa tras caer derrotado en la ida por un gol de diferencia. Tres de esas remontadas, ante el Leverkusen en 2015, el Barça en 2016 y el Inter en 2024, le sirven especialmente como referencia al haberlas facturado en la era Simeone, quien no pudo obrar sin embargo el milagro en 2022, pese a rozarlo contra un Manchester City que aguantó las embestidas colchoneras.

Al Real Madrid, en cambio, el Atlético solo le ha derrotado en tres de las nueve visitas que ha efectuado la soldadesca de Chamartín al Metropolitano, y la más reciente de esas victorias, materializada en la prórroga de un pleito correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2023-24, no le valdría esta vez para atar el pase a una escuadra que deberá mejorar sensiblemente los guarismos que dejó hace una semana en el Bernabéu.

Pese a que ofreció mejores sensaciones que el Real Madrid durante una hora, el Atlético solo superó a los blancos en dos apartados: kilómetros recorridos (114,3 frente a 105,6) y paradas efectuadas por el portero (cinco de Oblak por una de Courtois). Los pupilos de Carlo Ancelotti tuvieron más posesión, dispararon más, ejecutaron más ataques, sacaron más córners, completaron más pases y también fueron más eficientes a la hora de recuperar la pelota. Pese a ello, no cabe esperar una revolución por parte del Cholo, que deberá ajustar mejor un carril izquierdo en el que Rodrygo hizo sufrir mucho a Galán y necesita recuperar a un alicaído Griezmann, pero que confía en que Julián Álvarez mantenga la racha contra un Madrid al que le ha hecho dos goles en otras tantas apariciones con la elástica rojiblanca y que también atormentó a los de Ancelotti cuando vestía la camiseta del City.

Decisión nuclear

Evitar nuevos picotazos de la Araña es uno de los propósitos con los que comparecerá en el Metropolitano el vigente campeón de Europa, que llega a la cita sobre aviso. De los diez partidos en los que encaró a domicilio la vuelta de una eliminatoria de Copa de Europa tras ganar con un gol de renta en el Bernabéu, el Real Madrid consiguió abrochar el pase en seis ocasiones y cayó en las otras cuatro, siendo el dato especialmente peligroso para sus intereses en la era Champions: cuatro eliminaciones de cinco.

Claro que el bando de Chamartín también puede ver el vaso medio lleno, dado que el Real Madrid ha superado 21 de las últimas 22 eliminatorias en las que se impuso en la ida, siendo el Ajax de la campaña 2018-19 el único conjunto que ha sido capaz de remontarle un cruce dentro de ese periodo de tiempo, y en el Bernabéu para más señas.

Ancelotti, que recupera efectivos con la vuelta de Courtois y Rüdiger, volverá a encomendar el lateral derecho a Valverde, quien ha pasado de ser un apagafuegos en dicha posición a convertirse en una supernova. El italiano dispone también de Bellingham, llave inglesa de la que no pudo echar mano una semana atrás en el Bernabéu, lo que deja una decisión nuclear en manos del técnico: apostar por el músculo de Camavinga, por las neuronas de Modric o incluso por la imaginación de Brahim como complemento de un empoderado Tchouaméni en la sala de máquinas. De ese dictamen depende en buena medida el desarrollo neuromotor de un rey que no quiere ver cómo las llamas del Metropolitano funden su corona.

-Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, Giuliano, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Metropolitano.

TV: Movistar Liga de Campeones.