Nuevo tirón de orejas de Ancelotti: «O corres o marcas la diferencia»

Carlo Ancelotti espera que la desconexión que sufrió el Real Madrid el pasado sábado en el Benito Villamarín sea un episodio puntual. «Faltó actitud ante el Betis, pero ojalá haya sido un caso aislado», dijo el italiano en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Atlético en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

«Tenemos un buen recuerdo del partido jugado ante el City. Fue una noche especial y queremos repetir este tipo de partido», señaló el preparador del Real Madrid antes de afrontar una eliminatoria «igualada» que se decidirá «en el partido de vuelta». «El objetivo mañana es jugar bien y tomar una ventaja para la vuelta. No podemos pensar en tomar una gran ventaja mañana. No es posible porque el rival compite muy bien y va a ser una eliminatoria igualada hasta el final», adujo el técnico de Reggiolo en una rueda de prensa en la que se detuvo a analizar la mala imagen que ofreció su escuadra en el último partido de Liga. «Es evidente que al jugador que tiene calidad lo que más le cuesta es tener sacrificio con el equipo. Hay dos tipos de jugadores, los que corren y los que marcan la diferencia. Si quieres estar en el medio no puede ser. O corres o marcas la diferencia», reflexionó.

Considera Carletto que el suyo es «un equipo que es capaz de leer bien las situaciones del partido», cosa que no hicieron «contra el Betis», pero se mostró esperanzado en que cambien las tornas ante el Atlético. «El derbi siempre es igual. Es un partido especial a nivel de emociones, de presión antes del partido. Siempre ha sido un partido muy igualado y competido y va a ser lo mismo mañana. El Atlético está haciendo una temporada muy buena en todas las competiciones», analizó Ancelotti, que echó la vista atrás para repasar su relación con Simeone.

Elogios a Simeone

«Mi primer recuerdo de él es cuando era futbolista, que marcó un gol importante en un Juventus-Lazio. La Lazio ganó y al final ganaron la Liga. Era el año 2000. Como entrenador lo respeto mucho porque es un gran entrenador y aparte de lo que ha hecho en el Atlético, que le ha llevado al máximo nivel, lo que me gusta es la lectura que hace de los partidos, cómo mete al equipo en el campo, la estrategia, el compromiso a nivel defensivo que tiene el equipo», dijo sobre el preparador rojiblanco.

Llega en un gran momento de forma el Atlético a la cita, pero Ancelotti enfatizó la necesidad de que el Real Madrid se mantenga fiel a su esencia. «No va a cambiar la idea que tenemos, la misma de los últimos partidos. Tenemos que tener en cuenta que los jugadores que han descansado pueden tener más oportunidad mañana, como Asencio o Camavinga. No vamos a reforzar el centro del campo ni a quitar un delantero. Tenemos que mantener la misma idea», incidió el transalpino.

Analizó las diferencias entre Griezmann y Mbappé, dos jugadores con una «calidad descomunal». «A Griezmann le gusta venir a jugar, tiene un muy buen control del juego, es raro que falle pases. Y Kylian tiene la calidad de un delantero más contundente en la finalización y en el desmarque», manifestó el entrenador del Real Madrid en una comparecencia en la que aseguró tener plantilla suficiente para pelear en todas las competiciones pese a las numerosas bajas que arrastra su equipo. «Hemos tenido muchas lesiones, algunas graves como las de Carvajal o Militao. Esto afecta, pero ha salido un jugador como Asencio que nos está ayudando mucho. A veces las lesiones son una oportunidad para ver el carácter que tiene el equipo y para dar más oportunidades a nuevos jugadores. Es un calendario muy exigente a nivel físico para todos», atajó.