Juan Carlos Unzué habla sobre la ELA con El Diario Vasco: «Nunca me he preguntado por qué a mí»

Raúl Melero San Sebastián Viernes, 4 de abril 2025, 18:01

Desde que se hiciera público a finales de 2020 que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica, la temible e incurable ELA, Juan Carlos Unzué se ha convertido en imagen de la lucha contra la enfermedad y casi portavoz de los que la padecen y de sus reivindicaciones. El exguardameta y exentrenador comparte con El Diario Vasco una conversación en la que habla de todo; del avance de la enfermedad, de los mejores recuerdos de su carrera e incluso de la Real Sociedad.

«Nunca me he preguntado por qué a mí», confiesa sobre la enfermedad que padece, como tampoco se ha preguntado nunca «por qué me ha tocado vivir con pasión y ser jugador profesional durante 17 años». La entrevista completa a Juan Carlos Unzué, este sábado en El Diario Vasco.