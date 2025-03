Juan Carlos Unzué recuerda el último día que lloró: «Tenía que decirlo de aquella manera» El exfutbolista y entrenador navarro explica en una entrevista cómo ve su futuro y por qué no se someterá a una traqueostomía que le permitiría respirar por el cuello

El exportero y exentrenador Juan Carlos Unzué, diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en febrero de 2020, ha comunicado su decisión de no realizarse una operación de traqueostomía, habitual en pacientes con esta enfermedad que les permite respirar a través del cuello cuando ya no pueda hacerlo por sí mismo. En una entrevista en el programa 'Irrepetibles' de 'Radio 4' (RNE), el pamplonés de 57 años compartió sus reflexiones sobre su futuro, pocos días después de anunciar que dejaba su trabajo como comentarista deportivo.

Unzué confirmó que se apartaba de su rol como comentarista de Primera división en DAZN debido al avance de la ELA, que le provoca una «limitación respiratoria» que requiere «más esfuerzo para hablar». «Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de 'Dazn', muy a mi pesar», afirmó.

En la entrevista con Carles Mesa en Radio 4 ha explicado que no quiere someterse a una traqueostomía para prolongar su vida. «Hace dos o tres años firmé firmé mis últimas voluntades. Dentro de esas últimas voluntades estaba la pregunta de si quería hacerme la traqueostomía. En aquel momento dije sí, totalmente convencido. Y hoy os tengo que decir totalmente convencido que no me la voy a hacer cuando llegue ese momento», confirmó.

El exfutbolista de equipos como Osasuna, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Oviedo ha explicado su determinación, mostrando gran respeto por otras personas afectadas por la ELA. «Creo que por dos razones. Una... y primero quiero decir y dejar bien claro que tengo admiración por las personas afectadas que he conocido, que se han hecho la traqueo y le han dado sentido a su vida», expresó.

Sin embargo, Unzué tiene una visión diferente para sí mismo: «Les tengo admiración, pero yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento, para disfrutar. Y prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día». Con esta reflexión, el navarro explicó cómo ha evolucionado su perspectiva al afrontar esta enfermedad. «Siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento», añadió. «Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido plena hasta el último día», sentenció.

Unzué: «Quiero ser recordado con una sonrisa»

Diagnosticado en febrero de 2020, Unzué se ha convertido en un incansable luchador por los derechos de los pacientes de ELA. Desde que hizo pública su enfermedad en junio de 2020, anunciando que se unía a «un equipo modesto, pero muy comprometido», el de los pacientes de ELA, ha utilizado su visibilidad para concienciar sobre la «cruda realidad» de esta enfermedad. Su incansable labor contribuyó significativamente a la aprobación de la ley ELA en septiembre.

Unzué no siente añoranza por su pasado en el fútbol, donde compartió vestuario con figuras como Johan Cruyff y Pep Guardiola. «No añoro prácticamente nada porque tengo la sensación de que he tenido una vida plena», explicó. Su enfoque ahora está en vivir plenamente el tiempo que le queda y en seguir siendo una voz para quienes padecen ELA. «Quiero ser recordado con una sonrisa», pidió.

La decisión de Unzué sobre la traqueostomía le ha ayudado a percibir la muerte como «una parte más de la vida». «No me gustaría que nadie pierda un solo día pensando en mí teniendo pena porque no lo merezco», afirmó. Tambiér recuerda que su camino desde el diagnóstico no ha sido sencillo. Unzué señala que inicialmente sintió «un alivio» al tener una respuesta a su cansancio, aunque luego «no fue fácil asumir aquello». Tras un proceso de reflexión, la «palabra mágica» fue «aceptar» su nueva realidad y preguntarse «¿qué quieres hacer en tu vida?».

«El último día que lloré»

Un momento especialmente emotivo fue comunicar la enfermedad a sus hijos. Aunque su esposa, María, le dijo que fue «un poco duro» por la franqueza, Unzué sintió que «tenía que decirlo de aquella manera». «Ese fue el último día que he llorado», admitió. Destacó el apoyo incondicional de su familia, especialmente de María, quien «está 24 horas dándome su cariño (...), eso es la parte más positiva que he vivido con la ELA».

Unzué también ha señalado la «situación económica» como un factor determinante en la vida de los afectados por la ELA, llegando a afirmar que puede «determinar su muerte». Abogó en el Congreso por la necesidad de que las ayudas lleguen rápidamente, lamentando la escasa presencia de diputados en una de sus comparecencias. «La sensación de frustración que sentimos todos los afectados fue enorme», rememora sobre ese momento.

A pesar de las dificultades, Unzué se mantiene fuerte mentalmente. «Mentalmente estoy bien, me sigo sintiendo fuerte, tranquilo y, con sinceridad os digo, que me siento preparado para lo que venga», confesó. «No he tenido ningún día de bajón», añadió.

