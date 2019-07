Mercado Italia atrae más por su polémica fiscalidad a los que quedan libres Ramsey, Rabiot y Godín llegan a la Serie A, beneficiados por la nueva normativa más laxa en impuestos para los extranjeros que pueden llegar a pagar solo un 10% en algunos casos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 6 julio 2019, 07:32

La Serie A, que no ha ganado la Champions desde hace 9 años, vuelve a ser una competición interesante para los futbolistas... atraídos más por su nueva 'ley Beckham' a la italiana por la que toda persona que no haya residido en los dos últimos años en el país (sin necesidad de que tenga la nacionalidad) y que prevea mantener su residencia fiscal allí durante al menos 24 meses podrá tributar sólo el 30% de sus ingresos obtenidos en Italia... una cifra que podría ser incluso del 10% en las regiones del sur (Abruzos, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Cerdeña y Sicilia) o si el futbolista tiene tres hijos menores. El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo cree que puede ser ilegal por no cumplir la reglas comunitarias sobre ayudas de Estado y «podría afectar al comercio entre Estados miembros y distorsionar la competencia en este sector».

El llamado 'decreto Crescita' se aplicaría durante los cinco primeros años , mientras que los cinco siguientes el porcentaje aumentaría hasta el 50% en la región del norte y en las del sur se mantendría el 10%. Por tanto, un futbolista que firme por un club italiano cinco temporadas con una ficha, por ejemplo, de seis millones de euros netos, le supondría a un club de la Serie A situado en el norte, como la Juventus 35 millones de euros, y a uno del sur como el Nápoles, subcampeón, le costaría 32,5 millones. Para que un club de la Liga pueda igualar la citada oferta tendría que invertir 57,5 millones de euros.

La primer semana de julio suele ser momento en el que los clubes aprovechan para anunciar a esos grandes nombres que quedan libres en el mercado después de vencer la vinculación contractual con sus respectivos clubes. Se convierten en objeto de deseo por su fichaje a coste cero en un mercado cada vez más encarecido y las nuevas reglas han podido ser un factor claro para que jugadores como Aaron Ramsey, Adrien Rabiot o Diego Godín hayan optado por la Serie A. El uruguayo, de 33 años, anunció un contrato con el Inter para tres temporadas.

La Juventus, por su parte, se ha hecho con Rabiot, apartado del grupo del PSG desde diciembre. Los medios deportivos italianos aseguran desde hace varios días que el internacional francés, de 24 años, y el club campeón de Italia alcanzaron un acuerdo para un contrato de cinco años, con una prima de 10 millones de euros por llegar libre. Es uno de los refuerzos 'gratis' para Maurizio Sarri en este mercado veraniego, después del retornado Gianluigi Buffon y el galés Ramsey, que también llegó a Turín gratis tras expirar su contrato con el Arsenal. El club comunicó su acuerdo en febrero, a partir del 1 julio y hasta el 30 junio de 2023, y detalló que para la inscripción del jugador, asumirá «unos gastos de 3,7 millones de euros, pagables antes del 10 julio».

Por el momento, el colombiano Luis Muriel cambió la Liga (Sevilla) por la Serie A (Atalanta), el Bolonia ha ejercido la opción de compra sobre Roberto Soriano y Nicola Sansone de 16 millones y se rumorea que James, que desea volverse a juntar con Carlo Ancelotti, también podría beneficiarse de esta diferencia fiscal, ya que si finalmente ficha por el Nápoles (que ha contratado al griego Manolas), pasaría de pagar un 45% de impuestos en España al 10% correspondiente a un club del sur de Italia.

Y es que, como ya informamos el pasado 21, según un análisis llevado a cabo por Garrigues en colaboración el despacho italiano Simonelli Associati, la modificación de la legislación podría tener gran impacto en el fútbol, dado el beneficio fiscal general aplicable sobre las rentas obtenidas en este país a todos los jugadores que adquieran su residencia en Italia a partir de 2020 y pasen 183 días del año en el país. En España, por ejemplo, un 85% de los futbolistas profesionales podrían tributar un 51% de IRPF. Así, Theo Hernández llegará al Milan con un contrato de cinco años que incluso podría mejorar lo que tenía en el Real Madrid, que lo vende por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Y es que además de tener una capacidad de atracción mayor para los talentos de Europa, los clubes italianos tienen otras ventajas competitivas extras respecto a los españoles, ya que en Italia hay un proyecto de ley para considerar deducibles para el club el cien por cien de las cantidades pagadas al agente y excluir la tributación en sede del jugador por la retribución adicional. Es decir, que si un agente debe recibir dos millones de euros en un traspaso, el coste total para un club italiano será de 2,3 millones, algo menos que en el Reino Unido, pero casi la mitad que en España: 3,9 millones.

Además, la Serie A ya tenía un incentivo competitivo respecto al resto con la llamada 'tarifa plana' de 100.000 euros para las rentas generadas fuera del país, como los derechos de imagen, dividendos procedentes de sociedades extranjeras, cánones, ingresos de contratos de patrocinio en el extranjero, rendimientos de inversiones financieras en el extranjero, etc.

Ahora habrá que ver si todo ello anima a irse la Serie A a esos futbolistas que oficialmente están libres y que, pese a los rumores, no han confirmado su fichaje por otro equipo. Varios de los más llamativos ya han tenido pasado en Italia, como un Dani Alves que ha finalizado su etapa en el París Saint-Germain. Curiosamente ese es el destino elegido por Ander Herrera, una vez que no renovó con el Manchester United, y por Pablo Sarabia por lo que el el PSG ya tiene cuatro españoles al mantener a Bernat y Jesé. Habrá que ver si Juanfran Torres y Filipe Luis optan por emular a Godín, con el que compartieron años de defensa. Nacho Monreal, Fernando Llorente, Gary Cahill, Thomas Vermaelen, Danny Welbeck o Daniel Sturridge no parecen tener resuelto su futuro mientras que otros como Héctor Herrera o Alberto Moreno ya han decidido moverse a la Liga, con Atlético y Villarreal como destinos.