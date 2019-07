Griezmann y Neymar, los últimos rebeldes

Efe

Diego Costa

El hispano-brasileño firmó una gran temporada en 2017 que terminó con el título de la Premier League con el Chelsea y siendo el máximo goleador de los 'blues', pero en verano recibió un mensaje de Antonio Conte, su entrenador, en el que le decía que no contaba con él para la siguiente temporada. Ya antes, a pesar de los goles, no tenía una buena relación con el técnico italiano y Costa avisó al Chelsea que de ser traspasado sólo regresaría al Atlético. Tras amenazarle el club con venderle a la SuperLiga China y contestar el delantero que denunciaría al club, terminó fichando por el Atlético, aunque como tenía una sanción no pudo hacerse efectiva su llegada hasta enero de 2018.