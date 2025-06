Gonzalo Arconada se jubila del fútbol

Gonzalo Arconada (Donostia, 1961) ha puesto fin a una trayectoria deportiva de 47 años que arrancó allá por 1978 cuando tomó las riendas del ... infantil del La Salle y ha concluido en la Real Sociedad, donde ha estado 14 temporadas comprendidas en dos etapas diferentes. En este tiempo ha tenido la oportunidad de conocer 14 clubes, entrenar a 17 equipos, dirigir en Primera a Real y Almería y conquistar la Liga de Segunda con el Numancia y la Copa de la Reina con el conjunto txuri-urdin. Ha sido un entrenador que ha dejado huella en el fútbol guipuzcoano y por cuyas manos pasaron muchos de los jugadores que devolvieron a la Real a Primera División hace quince años.

En una entrevista a los medios oficiales de la Real confiesa que se va «agradecido» con todo lo que le ha dado el fútbol» y sitúa sus primeros recuerdos futbolísticos «en el barro de Atocha», a donde acudía a ver a su hermano Luis.

DATOS Trayectoria

Equipos La Salle (1978/86), Danak (86/91), Real Unión (91/98), Tolosa (98/99), Beasain (99/01), Real B (01/06), Real (2006), Burgos (06/07), Numancia (07/08), Almería (08/09), Numancia (09/10), Tenerife (10/11), Mirandés (13/14), Burgos (14/15), Jaén (15/16), Barakaldo (16/17) y Real femenina (17/20).

Palmarés campeón de Segunda con el Numancia (2008) y de la Copa de la Reina (2019).

Fue un tío de ambos, Ignacio Echarri, el que le llevó a la Federación para que hiciera los primeros cursos de entrenador. «Tú vales para esto, pero tienes que formarte», le dijo. Los diez primeros años entrenó en su barrio de Loiola, primero al La Salle y luego al Danak, para dar el salto al Real Unión en 1991, donde estaría siete campañas.

Tras mantener al Tolosa en Tercera División en 1999, fichó por el Beasain de Segunda B, donde se le recuerda por apear de la Copa a la Real el 13 de diciembre de 2000. «Fue un día de sensaciones encontradas. Estaba contento por haber eliminado con un equipo amateur a otro profesional, pero a la vez fue difícil mirar al otro banquillo y ver lo que estaba sufriendo Periko Alonso».

Con la llegada de Astiazarán a la presidencia en 2001 le llamaron de la Real para entrenar al Sanse durante unos años en los que pasaron por sus manos la mayoría de los artífices del ascenso a Primera en 2010 como Prieto, Zurutuza, Agirretxe, Riesgo, Carlos Martínez, Ansotegi, Mikel, Estrada o Markel Bergara. Anteriormente también moldeó a los Labaka, Garrido, Llorente, Mikel Alonso, Larrea y compañía.

Un debut en Primera difícil

En la temporada 05/06, la anterior al descenso, entrenó al primer equipo durante ocho jornadas tras la destitución de Amorrortu, pero no pudo corregir el rumbo y fue cesado. «Esa etapa prefiero borrarla de mi cabeza porque fue más de sufrimiento que de disfrute. Ser entrenador del equipo de tu ciudad es complicado. No estaba preparado y la situación me pudo», admite.

Fue cesado y salió del club para emprender una nueva aventura profesional lejos de Donostia. Estuvo a punto de subir con el Burgos a Segunda en 2007, quedó campeón de esta categoría con el Numancia en 2008 y ascendió a Primera, y regresó ese verano a la máxima categoría de la mano del Almería, aunque fue destituido en navidades cuando aún estaba fuera de los puestos de descenso.

Después entrenó al Numancia, Tenerife y Mirandés en Segunda entre 2009 y 2014, siendo destituido en los dos últimos casos, y tras pasar por el Burgos, Jaén y Barakaldo de Segunda B en 2017 regresa a la Real para entrenar al conjunto femenino, con el que conquista el primer título del club en 32 años: la Copa de la Reina.

El donostiarra recuerda una anécdota de aquel torneo sucedida tras ganar en la primera eliminatoria al Valencia. «Se me aercaron las capitanas y me dijeron que querían ir a por todas en la Copa. Que no hiciera rotaciones. Era un proyecto ambicioso y entre todas conseguimos un gran logro. Fue una gran alegría».

En 2020 fue relevado por Natalia Arroyo y pasó a trabajar en los equipos formativos, primero como coordinador entre los equipos séniors y después en aspectos relacionados con la mejora individual de los canteranos. Ahora dice adiós a una vida ligada a los banquillos aunque seguro que se le seguirá viendo por los campos.