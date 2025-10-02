La Euskal Selekzioa jugará ante Palestina el 15 de noviembre en San Mamés

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 2 de octubre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La Federación Vasca de Fútbol ha hecho oficial que el próximo sábado 15 de noviembre la Euskal Selekzioa disputará en San Mamés un encuentro de carácter solidario frente a Palestina. Este sábado, a las 11.30 horas, tendrá lugar en el Museo de la Paz de Gernika la firma del acuerdo entre ambas federaciones, así como el acto de presentación oficial del encuentro.

«Desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad, la Federación Vasca de Fútbol y la Federación Palestina de Fútbol hemos llegado a un acuerdo para organizar este encuentro, con el objetivo de reclamar y defender la Paz», ha comunicadao la Federación Vasca.

Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina de Fútbol; Susan Shalabi, vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol y Yaser Hamed, jugador vasco de la selección de Palestina; junto a Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, presentarán este partido.

Este anunció llega después de que el pasado 18 de septiembre la EFF-FVF expresara su «profundo pesar por la grave situación humanitaria en Gaza» y se mostraba convencida de que «el fútbol puede y debe ser un instrumento de solidaridad», por lo que trabajaban «en la posibilidad de organizar un partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y la Selección Palestina, con el objetivo de proclamar y defender la paz». Ahora ese deseo ya es una realidad.