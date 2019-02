Semifinales | Ida Todo un 'clásico' condicionado por una Pulga El auge del Real Madrid lo mide un Barça pendiente del estado físico de Messi, el máximo goleador de estos duelos entre azulgranas y blancos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 6 febrero 2019, 01:00

Leo Messi, tocado en el muslo por un golpe, centra todas las miradas del primer clásico de los tres del mes de febrero. «Si Leo está bien jugará; si no está en condiciones, lo hará otro», dijo Ernesto Valverde para confirmar lo que se viene advirtiendo desde Barcelona. Será el propio futbolista el que tome la decisión sobre su presencia en el once. Valverde no es partidario de arriesgar viendo lo que le espera al equipo de aquí a final de campaña (lo más cercano, la visita a San Mamés). El estado físico del hombre más decisivo del Barça, quinto futbolista de campo que más minutos ha completado en los últimos cinco años de las grandes Ligas, centra los comentarios de un duelo entre madridistas y azulgranas.

Además, Dembélé no se ha recuperado de sus molestias en el tobillo y no puede suplir a 'La Pulga'. Algo imposible para cualquiera ya que Messi es máximo goleador de la historia del 'clásico' con 26 goles, aunque no pudo participar en el único duelo jugado esta temporada por lesión, un 5-1 que provocó el despido de Julen Lopetegui por Santiago Solari. Pero esta batalla no se parecerá a la de entonces...

En octubre el equipo blanco llegaba al Camp Nou «en un momento un poco más delicado (cuatro derrotas en seis partidos) desde el punto de vista anímico», según reconocía Valverde, que ve a su rival «con más confianza, están mejor, sacando resultados (cinco triunfos consecutivos) y eso hace mucho». Es cierto que la dinámica blanca es positiva, gracias en buena parte a que Karim Benzema, que lleva 18 goles –seis en cuatro partidos– ya es el sexto mejor artillero de la historia blanca con 210 tantos y parece haber encontrado un socio en Vinicius. El joven brasileño ha regenerado la ilusión en la afición blanca y podría ser titular aunque se juega la plaza con Gareth Bale y Lucas Vázquez, reservado ante el Alavés para ayudar en defensa ante un puntal como Jordi Alba. Y es que se esperan más cambios en el once, con el ingreso de Keylor, Varane, Marcelo y Kroos.

Leo Messi, sonriente en la sesión vespertina del martes. / REUTERS/Albert Gea

Dembélé no se está completamente recuperado tras sus molestias físicas y se quedó fuera de una lista de 19 futbolistas en la que sí está el crack argentino

Cambiará la cara de su equipo titular Solari, que expresó públicamente el sentimiento del club por un calendario que considera injusto con un día menos de descanso que su rival en la ida y en la vuelta, introduciendo hasta seis novedades en el equipo titular. Febrero se antoja decisivo para el futuro de un Real Madrid que llega al Camp Nou unos días antes de su visita al Wanda Metropolitano el próximo sábado. «El Madrid siempre es favorito porque sale siempre a ganar. Vamos a pelear por todo, siempre hasta el final», advierte Solari.

Un 'clásico' entre semana normalmente corresponde a un torneo eliminatorio (Copa o Champions) y añade un nuevo tema de discusión cuando se miden los dos grandes españoles: el calendario. «Es apretado para todos», dijo Valverde después de que Solari hubiese calificado de «curioso» el hecho de que el Real Madrid fuese a descansar un día menos antes de los duelos con el Barcelona. «A veces le toca a unos descansar más días, otras veces a otros... Contra el Sevilla nosotros tuvimos menos días, en algún partido les puede tocar a ellos. Unas veces, ellos son perjudicados, otras veces somos nosotros. Hoy lo dice el Madrid; mañana, el Valencia; pasado, nosotros...», explicó el técnico.

El calendario ya fue un asunto manoseado durante la época en la que José Mourinho y Josep Guardiola estaban en los banquillos de ambos equipos. En aquellos años también se midieron a doble partido, no sólo en la recordada final de Mestalla resuelta con cabezazo del hoy ausente Cristiano. Fue en cuartos, en 2012, cuando Pepe pisó la mano de Messi en uno de los gestos a olvidar durante aquellos tensos duelos.

El último doble enfrentamiento en esta competición, en cambio, se remonta a 2013 y es de grato recuerdo para Raphael Varane. Con sólo 19 años, el defensa anotó en la ida (1-1) y en la vuelta (1-3) para clasificar a su equipo a una final... perdida con el Atlético en el Bernabéu. Un año después se produjo el último partido entre ambos en el torneo, aquella cita en Mestalla resuelta con la carrera de Bale ante Bartra hace casi ya 5 años. Y es que el Madrid es el último capaz de apartar de la gloria al Barça, que busca un reto que nadie ha logrado en los 117 años de historia de la competición: cinco títulos consecutivo.

En los últimos dos la portería la ocupó Jasper Cillessen que tras ser decisivo ante el Sevilla será baja por una rotura muscular ocupando su plaza Marc-André Ter Stegen. Semedo aprieta a Sergi Roberto y podría ser titular, aunque el canterano podría optar a ocupar un puesto antes que Aleñá en el centro del campo junto a Busquets y Arthur, ausentes como Lenglet ante el Valencia.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi o Aleñá), Luis Suárez y Coutinho o Dembelé

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21 horas

TV: GOL. TVE y TV3