Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

El centrocampista zaragozano, afectado por un accidente cerebrovascular, evoluciona favorablemente

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:46

El exfutbolista Rubén Gracia, 'Cani', se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Zaragoza tras sufrir un ictus hace unos días, según informa El Periódico de Aragón.

Cani, que se retiró en 2017 en el Zaragoza, el equipo de su vida, ha permanecido hospitalizado en la UCI debido a un accidente cerebrovascular, del que evoluciona favorablemente.

El centrocampista militó en el Zaragoza, donde se formó y jugó en el primer equipo entre 2002 y 2006, el Villarreal (2006-2015), el Atlético de Madrid (2015) y el Deportivo de La Coruña (2015-2016), antes de un breve regreso al Zaragoza previo a su retirada en 2017, a los 35 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  10. 10

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus