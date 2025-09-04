El Athletic aún confía en fichar a Laporte: «Es un despiste de quien tenía que dar a la tecla» El club bilbaíno tiene esperanzas de incorporar al jugador francés a su plantilla en los próximos 15 días ya que el jugador «no busca un beneficio económico»

El fichaje de Aymeric Laporte por el Athletic Club, que parecía cerrado el lunes y se frustró oficialmente el miércoles, ha entrado en una nueva fase de optimismo contenido en los despachos de Ibaigane. Según la información revelada por el periodista Joseba Larrañaga en la Cadena COPE, el club bilbaíno confía en que podrá dar la vuelta a la situación y conseguir la inscripción del defensa en un plazo aproximado de 15 días. La esperanza se fundamenta en una estrategia clara para el recurso que se presentará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS): demostrar que fue una negligencia del Al-Nassr y no una falta de acuerdo lo que impidió completar la operación a tiempo.

El argumento principal del Athletic de Bilbao, según Larrañaga, es que «las tres partes estaban de acuerdo en el asunto», como demuestran los contratos redactados y firmados. El club de Bilbao defiende que se trata de «un caso de negligencia, un acto de mala praxis» por parte de la persona encargada en el club saudí de enviar la documentación a la FIFA a través de su plataforma TMS (Transfer Matching System), «de quien debía darle a la tecla». Aparentemente, «se despistó» y no completó el proceso antes del cierre del mercado. Una de las justificaciones que se barajan es la falta de modernización en los procesos administrativos del fútbol en Arabia Saudí en comparación con el europeo.

Las cifras del contrato de Aymeric Laporte en Bilbao

A favor del Athletic juega también, según la información del periodista donostiarra, la buena predisposición de la propia FIFA, que estaría «encantada con la actitud» colaborativa del club rojiblanco desde el primer momento. Además, se destaca el «currículum impoluto» de el Athletic de Bilbao en el máximo organismo del fútbol mundial, al no haber tenido jamás un problema, según el miso club. Otro punto fundamental en la defensa es la voluntad del jugador, quien «no se quiere beneficiar de esto económicamente», defienden.

Como ha explicado Joseba Larrañaga, el salario que iba a percibir Laporte en sus tres años de contrato en Bilbao es inferior a la mitad de lo que cobra en un solo año en el Al-Nassr. En concreto, en tres temporadas como león iba a ganar lo mismo que percibiría hasta diciembre si se quedase en Arabia, lo que demostraría que «no ha habido ninguna mala intención».

Optimismo del Athletic Club con el fichaje de Laporte

A pesar de este optimismo, en el entorno del club son conscientes de la dificultad del recurso, ya que, como sentenció Larrañaga, «la FIFA no da su brazo a torcer casi nunca».

Este nuevo escenario llega tras 72 horas frenéticas. Todo comenzó el lunes a las 20:18, cuando el periodista especializado Fabrizio Romano dio por cerrado el traspaso con su famoso «Here we go». Con el paso de las horas y el cierre del mercado a medianoche, la falta de oficialidad generó nerviosismo en la afición bilbaína, aunque las primeras informaciones apuntaban a que los papeles habían entrado a tiempo en LaLiga y que, al ser una operación internacional, la revisión podría demorarse. La propia liga destacó el fichaje en una nota de prensa.

La situación dio un vuelco el martes por la tarde. Con Laporte ya en Bilbao según algunas fuentes, saltó la noticia de que el transfer del Al-Nassr no había llegado porque el TMS ya estaba cerrado. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó una excepción a la FIFA para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

Finalmente, el miércoles llegó la comunicación oficial del Athletic Club: la FIFA «ha denegado la solicitud». El club aclaró que, al no poder completarse la operación por «razones ajenas a su voluntad y por factores externos», los acuerdos firmados quedaban sin efecto y sin consecuencias económicas para las partes.

Mientras el Athletic estudia sus opciones legales, incluyendo un precedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso del futbolista Lassana Diarra, Laporte se encuentra en una encrucijada. Sigue siendo jugador del Al-Nassr, pero podría no ser inscrito en la liga saudí por el límite de extranjeros, mientras se rumorea su incorporación a algún equipo de Turquía, cuya liga aún puede inscribir jugadores.