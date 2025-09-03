La FIFA rechaza la inscripción de Laporte

La FIFA ha rechazado la inscripción de Aymeric Laporte, según ha adelantado EL CORREO tras consultar con fuentes federativas. La causa es que el Al- ... Nassr no envió su documentación a tiempo. Media hora después, el propio Athletic ha confirmado la noticia y ha adelantado que tiene la opción de recurrir.

El gobierno del fútbol mundial ha sentenciado en contra del club rojiblanco y el jugador. Esto significa que no podrá jugar hasta enero a no ser el que probable recurso del club a un tribunal superior de la propia FIFA tenga éxito.

El Athletic mantiene que envió a tiempo su documentación para inscribir a Laporte y que el fue el club vendedor, el Al-Nassr saudí el que subió tarde (después de las 23.59.59 del lunes) los documentos que le correspondían al Sistema de Correlación de Transferencias (TMS, por sus siglas en inglés).

Se trata de una plataforma online para certificar los traspasos internacionales. Cuando se hace una operación, el vendedor y el comprador deben dar los datos de la operación. Si las dos versiones coinciden, se da el ok. El problema es que hay un plazo estricto que no se ha cumplido por parte de los saudíes.

El club rojiblanco ha pedido a la FIFA que le aplica la denominada 'cláusula de validación', que se aplica cuando un club ha realizado bien sus trámites, pero se ve perjudicado porque el vendedor no lo ha hecho así, como es el caso.

La FIFA, que ha validado 12.000 transferencias, en este mercado de verano, entiende que el plazo de dos meses que da para realizar operaciones es suficiente y que la norma de poner una hora determinada es igual para todos y de obligado cumplimiento.