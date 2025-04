Ancelotti, en el juicio por fraude fiscal: «Si estoy aquí es que las cosas no han sido tan correctas»

Mateo Balín Miércoles, 2 de abril 2025, 11:24 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha declarado este miércoles como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de dos delitos fiscales. El preparador italiano ha señalado que «nunca» pensó en defraudar al erario público español y que los asuntos tributarios los llevaban sus asesores, aunque el conjunto blanco le sugirió una fórmula para cobrar los derechos de imagen (representaba el 15% de su salario bruto) que entendía que era «correcta» y con la que obtendría ventajas fiscales.

El fiscal le ha preguntado por sus ingresos por la cesión de estos derechos a una sociedad intermediaria, precisamente, y Ancelotti ha respondido: «Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años que firmé y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando». «Cuando el Real Madrid me propuso esto (en referencia a la cesión de los derechos de imagen) me puse en contacto con mi asesor inglés y después nunca entré en el tema porque todo me parecía correcto, no pensé que podía ser un fraude, aunque si estoy aquí creo que las cosas no han sido tan correctas», admitió.

No obstante, el entrenador y exfutbolista se ha mostrado de forma previa al juicio tranquilo y confiado en su inocencia pese a que la Fiscalía le pide cuatro años y nueve meses de prisión por defraudar, presuntamente, algo más de un millón de euros en los ejercicios 2014 y 2015, durante su primera etapa como entrenador del conjunto blanco.

Entre una gran expectación mediática, ha llegado pasadas las 9:30 horas de la mañana a la Audiencia Provincial de Madrid y ha dicho a los periodistas que no tiene previsto alcanzar un pacto con la Fiscalía. Estaba acompañado por su hijo Davide, segundo entrenador del Real Madrid, y por su mujer Mariann Barrena.

Hacienda cobró de sus nóminas

La Fiscalía mantiene intacta su petición de pena primigenia tras haber descartado expresamente aplicarle la atenuante de reparación del daño, a pesar de que Hacienda ha logrado recuperar el dinero supuestamente defraudó. Sin embargo, esto no fue fruto de un acuerdo con el entrenador italiano, sino mediante un embargo forzoso decretado a través del Real Madrid, que detrajo de las nóminas del Ancelotti el dinero demandado al técnico una vez que éste regresó al banquillo del equipo blanco en el verano de 2021.

En total, la Agencia Tributaria ya ha cobrado ya un total de 1.217.958,24 euros, pues además de las cantidades supuestamente defraudadas en los dos ejercicios, se aplicó un recargo de apremio de más de 243.000 euros y otros más de 47.000 euros por intereses. Al margen de estas cantidades, la Fiscalía, en el juicio de la próxima semana, le reclama dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros.

Básicamente, al técnico italiano se le imputan dos delitos por no declarar el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen, que cedió a «entidades carentes de actividad real» domiciliadas fuera de España, concretamente en Reino Unido y en las Islas Vírgenes, según el Ministerio Público. En su escrito, indica que «con el fin de eludir la tributación» por los rendimientos de dichos derechos, tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el preparador de Reggiolo acudió a un «complejo y confuso» entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.