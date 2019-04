Federación Álvaro Moya: «Volvemos al Villarato y a que no haya libertad de expresión» Álvaro Moya, Presidente de la Unión Deportiva Los Barrios de Tercera división. / Proliga Luis Rubiales le negó la palabra al presidente de la Unión Deportiva Los Barrios tras contestar una de las preguntas de otro asambleísta JAVIER VARELA Madrid Lunes, 29 abril 2019, 17:18

Álvaro Moya, Presidente de la Unión Deportiva Los Barrios de Tercera división, fue uno de los protagonistas de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación española de Fútbol. Moya, además de votar en contra a todas las propuestas, intentó debatir con el presidente Luis Rubiales sobre la organización de los grupos de Tercera División y eso provocó uno de los momentos de más tensión de la Asamblea. El presidente de la Federación le negó la palabra a Álvaro Moya y no le permitió que hablase tras contestar una de las preguntas de otro asambleísta: «Yo dirijo esto y aquí no hay alusiones», dijo Rubiales.

La contundente respuesta de Luis Rubiales no le sentó bien al presidente de Los Barrios, que no se mordió la lengua tras la Asamblea. «Es una pena porque volvemos al Villarato a que no haya libertad de expresión», dijo en un corrillo con tres periodistas. «Con educación se puede discrepar para llegar a acuerdos posteriormente y hay que escuchar a los clubes que somos la razón de ser de la Federación y tampoco echarnos en cara porque fuéramos a una reunión de la Liga», añadió un Álvaro Moya, que a su vez es Delegado de Andalucía Occidental de Proliga, la entidad enfocada en el fútbol modesto y que es afín a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Álvaro Moya es Delegado de Andalucía Occidental de Proliga, la entidad enfocada en el fútbol modesto y que es afín a Javier Tebas, presidente de LaLiga

La reunión a la que se refiere Moya es a la que convocó LaLiga con clubes de Segunda B y Tercera la pasada semana y en la que participó el presidente de LaLiga y en la que atacó a la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación. «Si elegimos ir a una reunión porque LaLiga la convocó antes, como se puede ver por mail, y luego ellos (la Federación) convocaron otra, los clubes tenemos la libertad de decidir dónde queremos estar, de escuchar todas las opiniones y al final exponerlas en el mayor órgano federativo del fútbol español que es la Asamblea del Fútbol español», se defendió el presidente de Los Barrios.

Acuerdo entre instituciones

Además, sobre la guerra abierta que hay entre Luis rubiales y Javier Tebas, Álvaro Moya reconoció que «las dos instituciones están obligadas a llegar a un acuerdo». «Hay mucha crispación, pero no es una cuestión económica sino de poder», señaló el dirigente de Los Barrios, aunque se posicionó claramente en favor de Tebas: «La Liga ha hecho un trabajo extraordinario durante 90 años de historia y tenemos un futbol atractivo gracias a su labor».