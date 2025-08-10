Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

Montse Tomé dejará de ser la seleccionadora española este lunes, tras la no renovación de su contrato que acababa el 31 de este mes. Su ... marcha se hará efectiva en la reunión directiva de la FEF. Se hará una votación con los 30 miembros que la conforman y, a pesar de se requiere la unanimidad de todos los directivos, hay muy pocas dudas de que así será. Se da la circunstancia de que será la primera vez en la historia que se tome una decisión a través de este método.

De esta forma, Tomé dirá adiós a casi dos años al frente del combinado que recogió campeón del mundo y con el que llegó hace apenas unas semanas a la final de la Eurocopa, en la que acabaría cayendo con Inglaterra en los penaltis, y logró conquistar la Nations League. Aunque también, sufrió la decepción de los Juegos Olímpicos de París, de donde España regresó sin la ansiada medalla al caer frente a Alemania en el duelo por el bronce disputado en Lyon.

La asturiana asumió el cargo en septiembre de 2023, en pleno terremoto por el 'caso Rubiales' y tras la destitución de Jorge Vilda, con quien trabajó en su cuerpo técnico. El hecho de ser una superviviente de la anterior etapa motivó que fuera juzgada desde el primer momento y siempre estuviese discutida. Además, lidió con la complicada situación que se vivía con Jenni Hermoso, víctimna del beso no consentido de Rubiales en plena celebración mundialista, convocada al principio por Montse Tomé pero relegada en la última Eurocopa.

El nombramiento de Tomé ya generó mucha polémica, ya que no contaba con el visto bueno de un grupo importante de jugadoras de la selección, pero con el paso del tiempo y los buenos resultados que fue cosechando parecía que su método de juego calaba de una manera correcta. También daba la impresión de que internacionales mostraban su agrado acerca de los cambios que se estaban dando a nivel de reestructuración en la selección, tanto a nivel deportivo como extradeportivo. Destacó incluso el regreso de jugadoras emblemáticas como Patri Guijarr,o que había mostrado su desconformidad ante todo lo que se estaba viviendo.

Sin embargo, la decisión respecto a su no renovación no viene por haber caído en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa ante las inglesas, ya que ni el título continental le habría asegurado seguir en el cargo porque esta situación venía imaginada de antes. Tomé ha ido arrastrando un pasado que no era suyo de manera completa, pero el fracaso de los Juegos y el hecho de ser una persona que llegó de la mano de Vilda siempre le pasaron factura.

Cambio de rumbo definitivo

A pesar de que hay una parte de la FEF que valora muy positivamente lo que ha hecho la entrenadora desde que cogió el cargo en 2023 tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, hay otro amplio sector del equipo de gobierno de Rafael Louzán que insiste en dar un cambio de rumbo definitivo en la parcela femenina, y considera que es necesario contar con un entrenador que no tenga nada que ver con el pasado de las que fueran campeonas del mundo.

A partir de ahí surge principalmente el nombre de Sonia Bermúdez, actual seleccionadora sub-23. La exfutbolista del Atlético y del Barcelona lleva ya varios años trabajando en las categorías inferiores de la Federación y conoce a la perfección a las veteranas de la absoluta, con las que ya jugó Mundiales y Eurocopas. Además, su nombramiento seguiría con la línea por la que se viene apostando respecto al banquillo de la absoluta, eligiendo a alguien de la casa como ya pasó con Vilda o la propia Tomé.