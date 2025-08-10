Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa. Efe
Selección femenina

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

La junta directiva de la FEF decidirá este lunes la no renovación de la entrenadora asturiana tras dos años en el cargo, y Sonia Bermúdez se perfila como principal candidata al relevo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:49

Montse Tomé dejará de ser la seleccionadora española este lunes, tras la no renovación de su contrato que acababa el 31 de este mes. Su ... marcha se hará efectiva en la reunión directiva de la FEF. Se hará una votación con los 30 miembros que la conforman y, a pesar de se requiere la unanimidad de todos los directivos, hay muy pocas dudas de que así será. Se da la circunstancia de que será la primera vez en la historia que se tome una decisión a través de este método.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2

    La política se desnuda en verano
  3. 3

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  4. 4 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  7. 7 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  8. 8 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de ayer en la Semana Grande de San Sebastián?
  9. 9

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  10. 10

    Los penaltis se fallan en pretemporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España