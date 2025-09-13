Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Philipsen celebra su tercera victoria de etapa en esta Vuelta, este viernes en Guijuelo. EFE

La Vuelta se resolverá en 44 segundos

Philipsen gana al sprint en Guijuelo y Vingegaard suma 4 segundos ante un despistado Almeida antes de la cita decisiva de la Bola del Mundo

Igor Barcia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Se esforzó Joao Almeida en las rectas de la crono de Valladolid para rascar diez segundos a Jonas Vingegaard, pero el danés penalizó este viernes ... de nuevo un despiste del portugués y el UAE sumando cuatro segundos en el sprint bonificado de Salamanca. En una Vuelta donde las diferencias son mínimas, la concentración de Vingegaard en todo momento está siendo hasta ahora determinante. 24 segundos en Valdezcaray, otros seis en Pike Bidea y las bonificaciones como la de este viernes le hacen llegar a la decisiva Bola del Mundo con 44 segundos sobre Almeida. Distancia que en los 3,5 kilómetros en el muro de hormigón, en un mano a mano entre ambos, pueden ser suficientes teniendo en cuenta que salvo en la ascensión riojana, ninguno de los dos ha sido capaz de distanciarse minimamente en estas tres semanas de carrera.

