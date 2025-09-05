Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almeida tira del grupo de los favoritos en el Angliru y manifestantes propalestinos en la salida de Cabezón de la Sal.

Joao Almeida le manda un serio aviso a Vingegaard

Manifestantes propalestinos obligaron a detener a los tres hombres de la fuga a los pies del Angliru

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:15

Todo sigue igual tras una de las etapas reinas de La Vuelta. El UAE tomó por fin cartas en al asunto y asumió la responsabilidad ... de imponer el ritmo en el pelotón. Pero Vingegaard, apoyado por Kuss y Jorgenson, se mantuvo muy entero y respondió a todos los problemas que se le plantearon. Un día más es un día menos, pensaría el danés, pese a que Almeida se lleva la etapa y las bonificaciones, las cuales el líder del Visma no quiso o no pudo pelear. Ahí se le abre la oportunidad al portugués para ir a por su primera grande en un año en el que ya se ha impuesto en la Itzulia y en Suiza. Antes de subir al Angliru, manifestantes propalestinos se cruzaron en la carretera y obligaron a parar a Cepeda (Movistar), Vinokourov (Astana) y Jungels (Ineos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  7. 7 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  8. 8

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joao Almeida le manda un serio aviso a Vingegaard

Joao Almeida le manda un serio aviso a Vingegaard