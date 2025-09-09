Las protestas contra Israel obligan a terminar la etapa 8 kilómetros antes y Bernal bate a Mikel Landa al sprint

Las protestas en la línea de meta contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y en favor de Palestina han obligado a adelantar la ... línea de meta 8 kilómetros y terminar la etapa antes del inicio de la subida al último puerto en Mos. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en Bilbao, además de validar tiempos para la general sí ha habido ganador de la etapa y ha sido Egan Bernal (Ineos), que ha superado a Mikel Landa (Soudal) en el sprint alternativo. Una victoria descafeinada, pero que supone el primer triunfo en una grande del campeón colombiano desde el Giro de Italia de 2021.

La Vuelta ha informado de que «debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta». Eran centenares de manifestantes los que se habían situado en el medio de la carretera. En esta ocasión la integridad de los ciclistas no se ha puesto en peligro.

Se vuelve a paralizar la etapa de La Vuelta. No habrá carrera si se blanquea el genocidio.



Grande Galicia 💙🤍 pic.twitter.com/WTCxYmETyk — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) September 9, 2025

Ya en el Alto de Prado, a menos de 30 kilómetros de finalizar la etapa, manifestantes propalestinos han cortado un tronco para ponerlo en la carretera y bloquearla al paso de los ciclistas. Sin embargo, la policía lo ha retirado a tiempo y no ha tenido incidencia en la etapa. Pero La Vuelta no ha podido controlar las protestas de meta y ha vuelto a optar por preservar la seguridad de los ciclistas. El grueso de las protestas se situaba a dos kilómetros del final de la etapa.

Ampliar El tronco que la policía ha retirado a tiempo en el Alto de Prado y que ha dejado la protesta sin incidencias.

La carrera estaba siendo espectacular y el recorrido invitaba a un final precioso. El gasteiztarra Mikel Landa, que ya se mostró muy activo la semana pasada buscando fugas y moviéndose en varias etapas, estaba demostrando que el dolor de espalda que le obligó a bajar el ritmo en Biilbao estaba superado. El corredor vasco ha entrado en la fuga del día y en el Alto da Groba ha acelerado el ritmo. Se ha ido en solitario y luego ha coronado en cabeza, pero junto a Braz (Groupama), Rolland (Groupama), Bernal (Ineos) y Denz (Bora), pero el grupo se ha reducido y se ha quedado en un mano a mano entre el gasteiztarra y el campeón colombiano.

Pero a 15 kilómetros para el final La Vuelta ha comunicado que se detenría la etapa 8 kilómetros antes de la meta de Mos, por lo que no habría puerto final y el ganador se iba a decidir en un sprint descafeinado, en el que el más rápido ha sido Bernal, aunque ni ha celebrado la victoria.

Por detrás, todo se mantiene igual. Podía ser un día propicio para ver diferencias. El abandono de Campenaerts dejaba a Visma sin uno de los mejores escuderos de Vingegaard. Además, UAE ha mandado parar a Marc Soler, que iba en el grupo de perseguidores, antes del último puerto para arropar a Almeida. Incluso el danés, líder de La Vuelta, ha sufrido un susto cuando ha pinchado y se ha tenido que bajar y cambiar de bici con su compañero Tulett. Pero finalmente no ha habido pelea y todo se mantiene igual en la clasificación, aunque Almeida ya tiene una oportunidad menos. Mañana, otro capítulo en el Morredero.