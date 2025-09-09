Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Landa, en una de sus arrancadas en la etapa de hoy, y manifestantes portando banderas palestinas. EFE
La Vuelta

Las protestas contra Israel obligan a terminar la etapa 8 kilómetros antes y Bernal bate a Mikel Landa al sprint

Esta vez, a diferencia de la de Bilbao, la organización sí ha decidido que hubiera ganador y la etapa se la ha llevado el campeón colombiano

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:21

Las protestas en la línea de meta contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y en favor de Palestina han obligado a adelantar la ... línea de meta 8 kilómetros y terminar la etapa antes del inicio de la subida al último puerto en Mos. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en Bilbao, además de validar tiempos para la general sí ha habido ganador de la etapa y ha sido Egan Bernal (Ineos), que ha superado a Mikel Landa (Soudal) en el sprint alternativo. Una victoria descafeinada, pero que supone el primer triunfo en una grande del campeón colombiano desde el Giro de Italia de 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  6. 6

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las protestas contra Israel obligan a terminar la etapa 8 kilómetros antes y Bernal bate a Mikel Landa al sprint

Las protestas contra Israel obligan a terminar la etapa 8 kilómetros antes y Bernal bate a Mikel Landa al sprint