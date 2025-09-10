Decisiones difíciles

Bernal ganó la etapa pero no creo que lo celebrase como merece. Las protestas en la meta desvirtuaron una bonita etapa en la que hubiésemos ... visto un precioso duelo entre dos grandes campeones. Mikel Landa demostró el coraje que tiene y nos hizo ilusionarnos con un triunfo que se merece por su pundonor, pero Bernal, que también ha sabido sobreponerse a una gravísima lesión, consiguió esa victoria importante pero muy triste y que realmente no tiene el valor de otras. También mala suerte para Braz, el joven corredor del Decathlon y seguramente más rápido que Landa y Bernal. Sufrió un pinchazo en la parte final que le dejó sin opciones.

Como analista deportivo es difícil hacer una valoración de una etapa que tuvo ese final, pero creo que ha habido situaciones que deportivamente merecen valorarse. Por ejemplo el momento que hemos vivido con el pinchazo del líder que demuestra que tener compañeros cerca en los momentos difíciles y en los que el pelotón es muy reducido y el coche de equipo va muy atrás, te puede salvar de una situación muy complicada. Además, si ese compañero tiene una bicicleta de las medidas parecidas al danés, muchísimo mejor porque el cambio no es tan traumático. Todos los equipos intentan mantener un corredor cerca de su líder para intentar salvar lo mejor posible esta situaciones y además, como sucedió este martes, con una bicicleta lo más parecida a la que él lleva.

Pero realmente, después de lo vivido en Galicia, tendremos que empezar a plantear si esta vuelta a España va a poder llegar a Madrid. La organización, en tiempo récord, está viéndose obligada a tomar decisiones muy difíciles, pero creo que no se puede competir si vuelve a pasar una situación como la de Mos. El verse obligado a tomar esas decisiones con tan poco margen puede poner en peligro la integridad de los ciclistas y eso no podemos permitirlo. El miércoles, en el Morredero, veremos si es posible hablar de ciclismo, si Vingegaard remata a Almeida o si por el contrario tenemos que volver a situaciones como las vividas este martes.