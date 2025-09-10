Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bernal bate a Landa en el sprint alternativo. EFE

Decisiones difíciles

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Bernal ganó la etapa pero no creo que lo celebrase como merece. Las protestas en la meta desvirtuaron una bonita etapa en la que hubiésemos ... visto un precioso duelo entre dos grandes campeones. Mikel Landa demostró el coraje que tiene y nos hizo ilusionarnos con un triunfo que se merece por su pundonor, pero Bernal, que también ha sabido sobreponerse a una gravísima lesión, consiguió esa victoria importante pero muy triste y que realmente no tiene el valor de otras. También mala suerte para Braz, el joven corredor del Decathlon y seguramente más rápido que Landa y Bernal. Sufrió un pinchazo en la parte final que le dejó sin opciones.

