Ondean las banderas, todo está en el aire

Paseo en bici y café. El ritual ciclista se cumplió al pie de la letra en la jornada de descanso. Huele a mar. Entra el ... viento desde las rías y las banderas ondean. La Vuelta está en la Galicia combativa y hay convocadas siete protestas contra el genocidio de Gaza a lo largo de la etapa de hoy, entre Poio y Mos, a tiro de piedra del Portugal de Joao Almeida que, como caballero lusitano, sabe apreciar un buen café. El jefe del UAE sigue ahí y Vingegaard (Visma) no se lo esperaba, como admitió él mismo tras las etapas de Asturias: «Pensaba tener más ventaja a estar alturas», reconoció con claridad calvinista el líder de la Vuelta. Nada de filigrana retórica meridional, aunque esté corriendo en España. Solo tiene 48 segundos de ventaja sobre Almeida, a falta de la última semana de carrera.

Tiene razón Vingegaard: es poco. Casi toda esa ventaja se la debe a su habilidad para sorprender a Almeida en Valdezcaray, donde le sacó treinta segundos (24 en meta y seis de bonificación). Por jerarquía, el danés está obligado a ganar esta Vuelta. Sus dos victorias en el Tour ante Tadej Pogacar le sitúan en un escalafón superior al resto y todo lo que no sea un triunfo será un fiasco para él. Ha ganado dos veces en París, pero nunca había salido en una grande con los pronósticos tan claros a su favor. Al fin y al cabo, con Pogacar en liza el favoritismo, en el mejor de los casos, es compartido con el esloveno. Vingegaard afronta ahora el momento de la verdad y nada indica que pueda acusar el peso de ser el número uno, pero hay cuatro etapas por correr (la 19 y la 21 serán de trámite). Lleva dos triunfos de etapa.

Enfrente, un Joao Almeida en el mejor momento de su carrera. A los 27 años, ha obtenido diez victorias esta temporada, todas en pruebas del World Tour, entre ellas las clasificaciones generales de la Itzulia y la Vuelta a Suiza. Su categoría como corredor ha dado un salto adelante muy sólido este año. Descabalgado del Tour de Francia por una caída tempranera, la Vuelta se le presenta como la gran oportunidad de entrar por la puerta grande en la aristocracia del ciclismo.

Buen contrarrelojista y formidable fajador en la alta montaña, Almeida disfruta de un motor de primera y no tiene un flanco débil, lo que le hace un adversario correoso. Su fallo de colocación en Valdezcaray le puede pesar si se mantiene la igualdad mostrada hasta el momento con Vingegaard.

Opciones tácticas

El final de la Vuelta va a exigir versatilidad a Vingegaard, que sigue siendo el primer favorito, y Almeida. Hoy, guerra de guerrillas en la costa gallega, y no solo en las cunetas, donde la ciudadanía de Galicia va a dar la batalla. Camino de Mos, a los ciclistas les espera una clásica con final en alto. Dos etapas serias de alta montaña con metas en Morredero (etapa 17) y Bola del Mundo (20), más la crono individual de Valladolid (18), de 27 kilómetros totalmente llanos.

Almeida, buen contrarrelojista, tiene que remontar 48 segundos, que son pocos con todo lo que queda por delante, pero son muchos por la estatura de su rival. En el Angliru, Almeida pareció llevar a Vingegaard muy cerca de su límite, pero el danés no se descolgó. No va a ser sencillo para el portugués abrir hueco con un doble ganador del Tour, que en principio solo debe aguantar. Tiene un equipo de garantías, el Visma, frente a un UAE inorgánico, en el que se suceden los vencedores de etapas sin que haya habido hasta el momento una estrategia indudable de arropar al líder. Pero eso puede cambiar en la semana final, en cuanto Matxin dé la orden.

Por detrás no viene nadie. Jai Hindley (Bora), ganador del Giro en 2022, va como un tiro, pero cede 2:38. Será tercero en Madrid, pero el duelo por la victoria es un mano a mano.