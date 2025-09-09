Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vingegaard sufrió mucho para sujetar a Almeida en los puertos asturianos. UAE
Vuelta a España

Ondean las banderas, todo está en el aire

Vingegaard defiende 48 segundos sobre Almeida en la semana final de la Vuelta, con el Morredero, la crono y la Bola del Mundo

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Paseo en bici y café. El ritual ciclista se cumplió al pie de la letra en la jornada de descanso. Huele a mar. Entra el ... viento desde las rías y las banderas ondean. La Vuelta está en la Galicia combativa y hay convocadas siete protestas contra el genocidio de Gaza a lo largo de la etapa de hoy, entre Poio y Mos, a tiro de piedra del Portugal de Joao Almeida que, como caballero lusitano, sabe apreciar un buen café. El jefe del UAE sigue ahí y Vingegaard (Visma) no se lo esperaba, como admitió él mismo tras las etapas de Asturias: «Pensaba tener más ventaja a estar alturas», reconoció con claridad calvinista el líder de la Vuelta. Nada de filigrana retórica meridional, aunque esté corriendo en España. Solo tiene 48 segundos de ventaja sobre Almeida, a falta de la última semana de carrera.

