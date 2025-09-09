Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuso y Oliveira salen a rodar en el día de descanso. EFE

Dolor de piernas

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Como ciclista, siempre terminaba las grandes vueltas con una fortaleza física superior al principio, era un corredor de fondo y por eso psicológicamente no se ... me hacía tan dura esa última tercera semana, pero sí es verdad que otros muchos ciclistas más explosivos y que empezaban muy fuerte al principio, se les hacía muy duro el final y mentalmente terminaban muy agotados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Â«Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblosÂ»
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  6. 6

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  7. 7 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dolor de piernas

Dolor de piernas