Como ciclista, siempre terminaba las grandes vueltas con una fortaleza física superior al principio, era un corredor de fondo y por eso psicológicamente no se ... me hacía tan dura esa última tercera semana, pero sí es verdad que otros muchos ciclistas más explosivos y que empezaban muy fuerte al principio, se les hacía muy duro el final y mentalmente terminaban muy agotados.

Después de tantos días el dolor de piernas es insoportable, pero como decía mi director Guido Bontempi, «Odrio, si te duelen las piernas es buena señal; el problema sería que no sientas nada porque es síntoma de vacío». No había más remedio que creerle y seguir pedaleando a pesar de ese sufrimiento.

En la tercera semana de esta Vuelta a España cuentan sobre todo las fuerzas, pero también el mantener una entereza psicológica que se va desgastando con el paso de los días. Nos espera un final muy diferente al que yo preveía, con Vingegaard portando el maillot de líder, pero con una carrera todavía sin decidir del todo. Almeida no ha dicho su última palabra y Hindley recupera viejas sensaciones y también va a más.

Seguramente el desenlace será el que todos esperamos y Vingegaard ganará esta Vuelta, pero para ello tendrá que mantenerse muy concentrado en todo momento.

Normalmente la tercera semana es en la que todos guardan lo que han conseguido y hay menos valentía y mucho más conformismo, pero estoy convencido de que UAE ahora mismo no firma un segundo puesto y después de la exhibición que está dando en esta Vuelta querrá el premio gordo. Para ello hay terreno más que suficiente, dónde las llegadas al Morredero y a la Bola del Mundo definirán la carrera, pero donde sobre todo la contrarreloj llana de Valladolid puede ser la etapa más decisiva de esta Vuelta.

A los equipos que no han conseguido ninguna victoria les entra el nerviosismo y las prisas, con lo que volveremos a ver etapas muy disputadas y con escapadas de muchos corredores. En esta tercera semana tienen su última oportunidad.