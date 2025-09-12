Madrid, tan cerca y tan lejos

La contrarreloj de Valladolid es un claro ejemplo de lo que va a ser esta Vuelta a España. Lo único que vale esta última semana ... es que La Vuelta llegue a Madrid como sea, al paseo de la Castellana. Acortar el kilometraje de la crono como se hizo ayer, desvirtúa la carrera en sí, y aunque el resultado final podría haber sido el mismo, resta espectáculo y seriedad a la carrera. Prima la seguridad de los ciclistas y las decisiones tomadas no pueden ser criticadas por ello.

Los 12 kilómetros de la crono no cambian al ganador. Filipo Ganna es y era el gran favorito de todas formas, pero sí resta emoción a una carrera en la que Almeida se hubiese acercado mucho más al maillot rojo.

Almeida resta diez segundos a Vingegaard y hace que la carrera todavía tenga una incertidumbre importante pensando en la llegada a la Bola del Mundo.

Sigue habiendo espectáculo y sigue la emoción, pero la prioridad sigue siendo la misma: que La Vuelta llegue a Madrid como sea y eso de una manera indirecta ayuda al que es el gran favorito Vingegaard, que al igual que la organización está deseando que La Vuelta termine.

La situación es la que es y nadie tiene la culpa de ello, pero sin ninguna duda la Vuelta España 2025 será una vuelta desdibujada y que no pasará a los anales de la historia.

Deportivamente la carrera sigue abierta, sobre todo pensando en la etapa de mañana, las diferencias entre los dos primeros dejan todavía la carrera abierta, pero para Vingegaard los cuarenta segundos serán suficientes para conseguir su gran objetivo.

La organización de La Vuelta a España solo piensa en llegar a Madrid y Vingegaard, el gran favorito desde el inicio también.

Madrid queda tan cerca y a la vez tan lejos que no podemos todavía prever el desenlace final de esta carrera tan extraña.

Hoy otro día de incertidumbre donde lo lógico es que veamos un esprint antes de la última oportunidad para que Almeida pueda romper el guion ya definido desde el primer dia. Seguro que todavía nos esperan sorpresas.