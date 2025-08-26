Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gaudu no se creía la victoria. AFP

Gaudu me cambia el artículo

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Era el día de Lidl-Trek, que desplegó una estrategia clara. No quería que Philipsen disputara el sprint a Pedersen, por lo que impuso un ... ritmo fuerte en el pelotón con el fin de agotarle y, a ser posible, eliminarle. Le desgastaron física y psicológicamente hasta que cedió. Los compañeros del danés hicieron lo que debían. Ahora bien, vuelve a quedar demostrado que ganar es difícil. La Vuelta a España tiene la virtud de ser una oportunidad para corredores que llevan una temporada floja siempre que llegues con ganas y liberado en parte de la presión. Gaudu pertenece a ese grupo y me obligó a cambiar el artículo.

