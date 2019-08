Escuchar y obedecer

Día de parabienes en la Vuelta. Lo mismo que critiqué el trazado de la crono por equipos del primer día, toca reconocer el acierto de Fernando Escartín y Paco Giner en el diseño del recorrido de ayer. Movistar, censurado en otras ocasiones por dejar a medias trabajos de desgaste, cargó con la responsabilidad de tirar del grupo con una opción clara que mantuvo hasta el final.

Alejandro Valverde fue el ganador de la etapa y Nairo Quintana, el ciclista más fuerte. El ritmo impuesto por el colombiano estuvo a punto de descolgar a su compañero. Esta vez funcionó el pinganillo. No solo desde el punto de vista técnico. Además de escuchar la orden, Nairo obedeció. Echó un capote a Valverde, que atravesó un momento de dificultad. Estas subidas con escalones le van bien al murciano. Me pasaba a mí en las durísimas rampas del puerto del Escudo, cuyos descansillos aprovechaba para recuperar fuerzas. Me iban peor ascensiones menos violentas pero de ritmo alto y sostenido. Valverde acertó al esperar a los últimos 200 metros para arrancar. Es su distancia. Atacar a un kilómetro de meta no le garantiza ni la victoria ni más segundos de ventaja. Movistar recogió el fruto de un trabajo realizado con las ideas claras y sale de la cumbre de Mas de la Costa con dos bazas para la general. Luego, hay que acertar a mover las piezas.

La etapa de hoy, con el puerto de Montserrat que siempre se sube deprisa y penalizará a los velocistas -lo digo por experiencia-, servirá de puente para la jornada montañosa de mañana en Andorra. En el horizonte, cercano, aparece el martes la crono individual, favorable a Roglic. La Vuelta gana interés después de un inicio incierto y con dudas.

Me aseguran que Valverde igualó o superó ayer una de mis antiguas marcas, el de victorias de etapa en distintas ediciones, nueve o diez, de la Vuelta. Alejandro ya me ha arrebatado algunas. A los amigos de los estadísticas les digo que conservo aún la de lucir el maillot amarillo -rojo ahora- en más ediciones: cinco. Cambiaría a gusto este registro por haber terminado una sola vez como ganador de la prueba...