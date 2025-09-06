Como director de todas las estructuras que he gestionado sobre todo me ha caracterizado una cosa: trabajar como equipo, siempre ha sido lo más importante ... buscar la unión del grupo y aprovechar todas las fuerzas en un bien común. Además, cuando no tienes grandes líderes como Pogacar o Vingegaard es mucho más necesario utilizar todo los recursos del equipo. Personalmente, me siento muy orgulloso de todos los proyectos que he dirigido, porque he conseguido exactamente eso: ser un conjunto.

Mi lema y lo primero que les decía a los ciclistas en las primeras reuniones era 'somos un equipo'.

UAE en esta Vuelta está actuando de una manera totalmente diferente, las individualidades buscan su triunfo, pero no piensan como grupo. Podemos entender los triunfos de Ayuso y Vine cuando Vingegaard parecía un líder invencible, pero sobre todo, después de la etapa del Angliru creo que deberían pensar solo en apoyar a Almeida que ha demostrado tener piernas para poner en aprieto al danés.

La unión hace la fuerza y UAE, después de tener el saco de victorias lleno debería centrarse en apoyar a Almeida e intentar derrotar a Vingegaard. Todo esto no quita brillantez al gran triunfo de Soler, que como sus compañeros anteriormente realizó una auténtica exhibición.

Entre los favoritos el fuerte viento de cara en toda la subida condicionó los ataques lejanos. Sí vimos a un valiente Hitdley que va más y que puede ser otro rival importante.

En el sprint final Vingegaard bate a Almeida y hace segundo. Las bonificaciones ahora mismo son muy importantes con las diferencias que hay en la general.

Sigo pensando que el grupo hace la fuerza.