Somos un equipo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:24

Como director de todas las estructuras que he gestionado sobre todo me ha caracterizado una cosa: trabajar como equipo, siempre ha sido lo más importante ... buscar la unión del grupo y aprovechar todas las fuerzas en un bien común. Además, cuando no tienes grandes líderes como Pogacar o Vingegaard es mucho más necesario utilizar todo los recursos del equipo. Personalmente, me siento muy orgulloso de todos los proyectos que he dirigido, porque he conseguido exactamente eso: ser un conjunto.

