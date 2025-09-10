Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

El pelotón de La Vuelta ha dicho basta. Ante los numerosos problemas para que la prueba discurra con normalidad y, sobre todo, seguridad para los ... corredores, los ciclistas avisan de que si se vuelven a producir incidentes graves durante la carrera, se pararán. Una decisión que han tomado tras reunirse un representante de cada equipo. De esta forma, se detendrán y la etapa será abortada.

La votación fue promovida por la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA). Había tres escenarios posibles. Continuar como si nada, confiando en el aumento de las medidas de seguridad de La Vuelta, plantarse definitivamente y dejar de competir, o detenerse solo si vuelven a producirse situaciones de peligro. Por unanimidad, la opción resultante ha sido la tercera.

El paso por Galicia ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los ciclistas. La caída de Javi Romo que le obligó a abandonar, varias situaciones de tensión, golpes en el casco con los palos de las banderas, insultos... «Ayer me tiraron un líquido a la cara al principio de la etapa. Quizás era orina, no olía muy bien», ha explicado hoy en la salida el danés del Lotto, Jonas Gregaard. «En general, sufrí una actitud muy agresiva por parte de gente que no suele verse entre los aficionados al ciclismo», ha lamentado.

Además ha sido uno de los que advertido que ayer se lanzaron chinchetas y otras objetos a la cara de los corredores. «Había chinchetas en la carretera también. Me parece una pena que tengan que arruinar la experiencia para quienes de verdad quieren ver ciclismo», dice Gregaard. Los pinchazos de Clement Braz en la fuga, que le impidió luchar con Bernal y Landa por la victoria, y de Vingegaard en el mismo punto, no parecen casualidad.

Jack Haig, del Bahrein, ha ido un poco más allá: «La cosa se pone incómoda porque hubo algunos actos que intentaban deliberadamente dañar a los ciclistas, como talar árboles y colocar paquetes de cerillas en el suelo para provocar incendios a propósito», ha dicho el australiano, podio de La Vuelta en 2021. «Desafortunadamente, estamos atrapados en medio de algo que tal vez ni siquiera nos involucra realmente y, en este momento, somos solo peones en una gran partida de ajedrez que, lamentablemente, nos está afectando», dijo el escalador, que cree que «correr hacia una meta indefinida no es justo».

«Es una pena que, de alguna manera, nuestro deporte se esté arruinando, tanto para los espectadores como para quienes lo ven desde casa. Corredores y personal. Es un poco desmotivador», concluye Gregaard. Pese a todo, los equipos quieren poner todo de su parte para terminar La Vuelta el domingo en Madrid. Pero dejarán de competir cuando sientan que su integridad física no corre peligro. «Creo que a todos les gustaría llegar a Madrid, pero necesitamos que sea de forma justa y segura para los ciclistas», remata Haig.