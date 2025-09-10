Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Un corredor de cada equipo ha participado en la votación promovida por la Asociación debido a la preocupación del pelotón

Bruno Vergara

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:20

El pelotón de La Vuelta ha dicho basta. Ante los numerosos problemas para que la prueba discurra con normalidad y, sobre todo, seguridad para los ... corredores, los ciclistas avisan de que si se vuelven a producir incidentes graves durante la carrera, se pararán. Una decisión que han tomado tras reunirse un representante de cada equipo. De esta forma, se detendrán y la etapa será abortada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  4. 4

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  5. 5

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  6. 6 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  7. 7 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves