Ganna voló en los kilómetros finales para hacerse con la crono de Valladolid, reducida por motivos de seguridad. AFP
Ciclismo

La Bola del Mundo decidirá La Vuelta

Filippo Ganna se impone en la recortada crono de Valladolid, donde Almeida aventaja en 10 segundos a Vingegaard y reduce a 40 la diferencia entre ambos aspirantes

Igor Barcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La Vuelta 2025 se decidirá a 2250 metros de altitud. Desde lo alto de la Bola del Mundo se ve Madrid y el ganador de ... la edición de este año, que se resolverá en 12 kilómetros de subida al 8,6%. En esa cuesta Jonas Vingegaard y Joao Almeida se jugarán el éxito, con el danés partiendo con 40 segundos de ventaja tras una crono de Valladolid donde el portugués fue mejor pero se quedó sin terreno para marcar diferencias tras recortarse la crono de 27 kilómetros a 12,2 por motivos de seguridad.

