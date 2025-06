Victoria, triplete y espaldarazo para Aitor Agirre en el Gervais

Aitor Agirre (Fundación Euskadi) revalidó su título de campeón de Gipuzkoa contrarreloj en categoría sub-23 al lograr la victoria en el Memorial Gervais, disputado ... este martes en Aizarnazabal. Es el tercero consecutivo para el zumaiarra, tras los de 2023 y 2024. Uno de los aficionados más destacados de la pasada temporada finalmente no encontró hueco en el Euskaltel para pasar a profesionales, lo que supuso un fuerte golpe, que se ha dejado sentir en su rendimiento. Este triunfo en el Gervais, siempre prestigioso, puede significar un espaldarazo para Agirre.

La temporada no está siendo fácil para el zumaiarra, de 22 años, con el quinto puesto en la crono inrcial de la Vuelta a Bidasoa como resultado más destacado hasta ahora, aunque no pudo estar en la pelea por la general de una ronda en la que en 2024 ganó la etapa de Hondarribia. Recientemente no acabó la Vuelta a Navarra, pero en Aizarnazabal resurgió para imponerse en una modalidad que domina, como es la contrarreloj. Es el actual campón de España sub-23 de la modalidad y ayer lució el maillot acreditativo.

No fue un triunfo fácil para Agirre, que se impuso por cuatro segundos a Urko Vidal (Eiser), de 20 años y que acarició su primera victoria. El berastegiarra fue el primero de los 13 competidores en salir y estuvo en la 'silla caliente' hasta que terminó Agirre, último en partir como campeón en ejercicio. Ambos fueron compañeros el año pasado en el Laboral Kutxa. Agirre, con una cabra que puso a su disposición el equipo Euskaltel, marcó un crono de 26:54, lejos de su récord, establecido el año pasado con 25:41.

Más lejos, completó el podio Ander Ariztimuño (Fundación Euskadi), a 26 segundos, con Aimar Alarcia (Telco) cuarto y Eñaut Otegi (Grupo Eulen-Nuuk) quinto, a 28 y 36 segundos, respectivamente.

Urteaga, Aranguren y Urkaregi

Maite Urteaga (Grupo Eulen-Nukk) ganó con claridad la carrera femenina. La zumaiarra, que venía de anotarse la Vuelta a Gipuzkoa más una etapa y ya había levantado los brazos en Balmaseda y Bergara, superó a Irati Aranguren (Andoaingo), Izaro Etxarri (Andoaingo) y Ane Zubeldia (Norclamp), que formaron en este orden el podio júnior, por delante del resto de élites y sub-23. La usurbildarra Aranguren revalidó el título logrado el año pasado.

También repite como campeón de Gipuzkoa Eñaut Urkaregi (Tolosa-Danena). El zizurkildarra, que correrá el año que viene en el filial del Lidl-Trek, se impuso con claridad a Urko Nazabal (Limousin Oriako) y a su compañero Eneko Ugartemendia.

Sammons y el Eulen, en Estella

Por otra parte, en la Copa de España femenina en Estella del dfin de semana, victoria para Sophie Sammons (Universidad Valencia) por delante de Aroa Gorostiza (Grupo Eulen-Nuuk) y la larrauldarra Ayala Serrano (Río Mera). El conjunto zarauztarra Eulen logró el triunfo en la clasificación por equipos, la primera en una prueba de la Copa de España. Fue protagonosista con la donostiarra Olatz Marquet en la fuga del día y solo pudo ser atrapada en la subida final. La zumaiarra Maite Urteaga terminó quinta. No hay cambios en el liderato de la Copa, comandada por Eukene Larrarte (Massi), que no corrió en Estella.